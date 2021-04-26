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Медиагруппа «Патриот» и газета «Наш Бийск» объявили о начале сотрудничества

Общество
Медиагруппа «Патриот» и газета «Наш Бийск» объявили о начале сотрудничества
Невские Новости

Санкт-Петербург, 26 апреля. Газета Алтайского края «Наш Бийск», в которой публикуются новости крупного научного и промышленного центра Южной Сибири, стала новым партнером Медиагруппы «Патриот».

Сотрудничество Медиагруппы «Патриот» с изданием Алтайского края будет активно способствовать региональному и информационному развитию России, уверен глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. По его словам обмен контентом в рамках инфопартнерства будет осуществляться на постоянной основе. Также планируется совместная поддержка важнейших мероприятий, проводящихся на территории Южной Сибири.

«Мы рады стать частью команды крупной федеральной Медиагруппы. Наши читатели от такого сотрудничества только выиграют — россияне больше узнают о Бийске и событиях в Алтайском крае, а бийчане будут знакомиться с новостями федерального уровня», — поделилась главный редактор газеты «Наш Бийск» Татьяна Хоцяновская.

Не так давно Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с одним из ведущих еженедельников журналистских расследований «Наша версия». В сетевом издании «Версия» работают журналисты самого высокого уровня, которые являются экспертами и профессионалами своего дела, отметил Столярчук.

сотрудничество столярчук медиагруппа патриот наш бийск
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