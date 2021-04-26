Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 15:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:03
Общество
Генерал Липовой заявил о победе в «битве» за памятник Дзержинскому в Москве
15:02
Шоу-бизнес
Два мужа покойной Легкоступовой встретились лицом к лицу в эфире Первого канала
15:02
Шоу-бизнес
Выбывший из «Маски» Стас Пьеха рассекретил оставшихся участников проекта
15:02
Экономика
Леонид Федун рассказал, как правильно инвестировать 1 млн рублей
15:01
Общество
Украина готовит масштабную провокацию по Северо-Крымскому каналу
15:00
Происшествия
Бывший адвокат Ефремова готов защищать актера Паля по делу о драке с хоккеистом
14:59
Общество
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян в майские праздники и летом
14:57
Происшествия
Петербурженка натравила питбультерьера на сотрудницу полиции
14:56
Весь мир
РУНАСУР: что известно о новом блоке стран Южной Америки под руководством Эво Моралеса
14:56
Политика
Песков заявил об отсутствии ошибок и искажений фактов в учебниках по истории России
14:56
Общество
Кипр начнет принимать вакцинированных от коронавируса туристов
14:55
Шоу-бизнес
Манукян впервые после расставания с Бузовой тепло высказался о певице
14:52
Происшествия
Упавшая с заброшенного недостроя в Алуште 13-летняя девочка оказалась в коме
14:51
Общество
Актриса Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт
14:51
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды из расчета 245,31 рубля на акцию
14:47
Политика
Канцлер Австрии выступил против очередных санкций ЕС в отношении России
14:46
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала о казусах со слишком усердной уборщицей
14:43
Происшествия
Девочка-подросток отравилась парацетамолом в Петербурге
14:41
Армия
Экс-комбриг «Востока» объяснил свое отношение к врагам Донбасса
14:38
Общество
Минцифры может разрешить удалять предустановленные российские приложения
Все новости

Эфир: Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики

Общество
Эфир: Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики
wikipedia.org  /  Jorge Franganillo / CC BY 2.0

В понедельник, 26 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели прямой эфир на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире».

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля. Именно в этот день в 1986 году произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа — на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате взрыва на ЧАЭС реактор четвертого энергоблока был полностью разрушен. В атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных веществ, а площадь загрязнения превысила 160 квадратных километров.

Эфир: Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики
wikipedia.org  / Jorge Franganillo / CC BY 2.0

Благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС удалось избежать еще более катастрофических последствий. В настоящий момент чернобыльцы, участники и инвалиды ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также семьи умерших ликвидаторов получают компенсационные выплаты. В эфире обсудили, есть ли трудности с получением компенсаций и все ли чернобыльцы получают их.

Безопасна ли атомная энергетика сегодня? Катастрофа в Чернобыле заставила ужесточить требования к безопасности АЭС. Но тем не менее аварии случаются — в 2011 году землетрясение и последовавшее цунами привели к расплавлению активной зоны реакторов трех энергоблоков на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Последствия аварии устраняют до сих пор, актуальным остается вопрос, насколько безопасен сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Учитывая все произошедшие катастрофы на АЭС и их вред для людей и природы, всерьез обсуждается отказ от ядерной энергетики. Может быть, стоит найти более безопасные виды энергии?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответили ученые, представители государственных органов и активисты: председатель Санкт-Петербургского РО Союз «Чернобыль» Василий Найда; главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев; депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

аэс чернобыльская аэс фукусима чернобыль атомная энергетика
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 301105 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 158124 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 140273 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 72074 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 57731 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Все новости / Общество / Эфир: Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики
Рейтинг@Mail.ru