Эфир: Уроки Чернобыля и безопасность атомной энергетики

В понедельник, 26 апреля, в 11:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели прямой эфир на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире».

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно отмечается 26 апреля. Именно в этот день в 1986 году произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа — на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате взрыва на ЧАЭС реактор четвертого энергоблока был полностью разрушен. В атмосферу попало около 190 тонн радиоактивных веществ, а площадь загрязнения превысила 160 квадратных километров.

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Благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС удалось избежать еще более катастрофических последствий. В настоящий момент чернобыльцы, участники и инвалиды ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, а также семьи умерших ликвидаторов получают компенсационные выплаты. В эфире обсудили, есть ли трудности с получением компенсаций и все ли чернобыльцы получают их.

Безопасна ли атомная энергетика сегодня? Катастрофа в Чернобыле заставила ужесточить требования к безопасности АЭС. Но тем не менее аварии случаются — в 2011 году землетрясение и последовавшее цунами привели к расплавлению активной зоны реакторов трех энергоблоков на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Последствия аварии устраняют до сих пор, актуальным остается вопрос, насколько безопасен сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Учитывая все произошедшие катастрофы на АЭС и их вред для людей и природы, всерьез обсуждается отказ от ядерной энергетики. Может быть, стоит найти более безопасные виды энергии?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответили ученые, представители государственных органов и активисты: председатель Санкт-Петербургского РО Союз «Чернобыль» Василий Найда; главный редактор научного портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев; депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.