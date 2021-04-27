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Василий Найда рассказал, как в Петербурге вспоминают катастрофу в ЧАЭС

Общество
Василий Найда рассказал, как в Петербурге вспоминают катастрофу в ЧАЭС
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 26 апреля. В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире» председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант» Калининского района Санкт-Петербурга Василий Найда рассказал, какие мероприятия проводятся в городе в память о катастрофе на Чернобыльской АЭС.

«8 апреля мы провели научную конференцию Северо-Западного федерального округа с международным участием «Чернобыль — 35 лет спустя». Конференция была проведена по правовым, медицинским, социальным, жилищным и другим проблемам и путям их решения. Мероприятие прошло с участием руководства города, профильных комитетов, ликвидаторов Северо-Запада и Санкт-Петербурга», — рассказал собеседник агентства.

Василий Найда добавил, что решение конференции направлено в Москву — прямиком к президенту. Один экземпляр находится у Совета Федерации, а дальше его передадут в Госдуму, МЧС, Минтруда и Минздрав. Это первое, что было сделано за такое короткое время.

«Сегодня в парке Сахарова прошел митинг, посвященный дню памяти жертв аварий. Парк Сахарова нужно отремонтировать, сделать капитальный ремонт конструкций и водоотведения, потому что там гибнут деревья. Сегодня после митинга сразу будет идти закладка аллеи, которую представит председатель комитета по благоустройству Сергей Малинин. Там будут присутствовать чернобыльцы. Мы хотим, чтобы она построилась до 30 ноября этого года», — рассказал председатель совета МОО Союз «Чернобыль-Квант».

Он объяснил, почему важно успеть именно до этой даты: в этот день исполняется 35 лет объекту «Укрытие», которое в народе называется «саркофаг» (объект «Укрытие» — изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, построенное к ноябрю 1986 года после взрыва; оно было сооружено в кратчайшие сроки — за 206 дней. — Прим. ФАН).

«Мы хотим, чтобы приняли закон в Санкт-Петербурге, который поддержал бы губернатор: 30 ноября сделать днем победы — при строительстве [объекта  «Укрытие»] пострадало много людей, особая заслуга принадлежит ленинградцам, там было много жертв и пострадавших», — объяснил Найда.

Ранее депутат ЗакСа Константин Чебыкин сравнил аварии в Чернобыле и Фукусиме.

аэс чернобыльская аэс медиагруппа патриот
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