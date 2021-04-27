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Психолог объяснила, как вести себя родителям, если ребенок объявил бойкот

Общество
Психолог объяснила, как вести себя родителям, если ребенок объявил бойкот
pixabay.com  / 

Наследница поп-короля эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория обиделась на отца за то, что он выгнал с проекта «Маска» Единорога, и объявила ему бойкот. Подобное поведение детей проявляется отнюдь не только в звездных семьях. И взрослые порой неверно реагируют на такое проявление характера. Детский психолог-терапевт, нейропсихолог Наталья Наумова объяснила ФАН, как вести себя родителям, если ребенок объявил бойкот.

Специалист считает, что «игра в молчанку» не приходит извне, это значит, что ребенок видел такое поведение внутри семьи, и оно давало положительный результат.

Если рассматривать данную тему на примере юной Аллы-Виктории, а ей всего шесть лет, то стоит учитывать, что в этом возрасте у детей очень большая зависимость от родителей, и проблемы стоит решать в игровой форме, в этом помогут игрушки.  

«Можно взять игрушки и поговорить за них, почему же одна из этих игрушек молчит. Важно в этой беседе делать паузу, тогда ребенок проговорится, чем он обижен. Через игру можно объяснить, почему не все можно купить или подарить. Ребенку важно понять: если ему в чем-то отказали, его все равно сильно любят. Причина не в том, что его хотят ограничить или обидеть», — объясняет суть игры психолог.

Наталья Наумова также обращает внимание на то, что бойкот — это проявление обиды и желание каким-то образом наказать родителей и поставить их в неловкое положение. Взрослым важно правильно реагировать на такое поведение, но не игнорировать и не идти на поводу.   

Психолог объяснила, как вести себя родителям, если ребенок объявил бойкот
freepik.com  / Designed by Freepik

«Если родители игнорируют, ребенок понимает, что от его действий ничего не зависит и все в жизни бессмысленно. Если родители идут на поводу, ребенок понимает, что есть действенный инструмент, чтобы управлять родителями и другими значимыми людьми в дальнейшем, например, женами или мужьями», — говорит эксперт.

В период взросления ребенка и формирования его характера стоит учитывать ряд важных аспектов, на которые указывает Наумова.  

«Нам важно научить ребенка договариваться. Искать способы, чтобы убедить другого человека. Нужно развить в ребенке мышление и способность справляться с различными жизненными ситуациями. Иногда нужно уметь расстраиваться и ждать, уметь привести аргументы, чтобы получить желаемое», — заключила специалист.

Ранее детский психолог Наумова, рассказала, с чего начать маме мальчика, чтобы в зрелом возрасте он уважительно относился к противоположному полу. По ее мнению, главное — выстроить с мальчиком доверительные отношения.                  

киркоров бойкот психолог детский психолог наумова
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