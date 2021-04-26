Режиссер Елена Попович: Многие испытывают боль и несправедливость, но не все борются

Сербская и американская актриса, режиссер, продюсер и сценарист Елена Попович заявила ФАН, что многие люди испытывают боль и несправедливость, но не все с этим борются.

Попович в эксклюзивном интервью рассказала о снятом ею фильме «Человек божий», который входит в основной конкурс 43-го Московского международного кинофестиваля.

— Елена, речь идет о святом Нектарии Эгинском, которого знают на определенной территории люди, имеющие славянские языки и корни. Ваш фильм рассчитан именно на данную аудиторию? И не боитесь ли вы, приступая к этой теме, что любой может сказать: «Бог же общий для всех»?

— Причина, по которой я оказалась вовлечена в эту историю, очень сложная. Давайте уберем в сторону религию, да и вообще все, что тем или иным образом относится к ней, и тогда мы увидим, что главная тема этой истории — жажда власти, жажда денег… Это то, что разрушает человеческую душу и разрушает общество. Вот, что привлекло меня.

Фильм снят немножко в необычном формате, потому что я хотела сконцентрироваться на основном персонаже, на том, какой это был человек.

— И какой он был?

— Знаете, многие из нас испытывают боль и несправедливость, несут несправедливое наказание. Но не все с этим борются. Наша история о том, что Нектарию Эгинскому пришлось испытать в своей жизни. Да, он был несправедливо осужден. Не зря же, в конце концов, он был признан святым.

— Видели ли уже вашу картину религиозные деятели? И если да, то какой была их реакция?

— Да, фильм посмотрели церковные люди, и им понравилось. Я была счастлива, что настоящим монахам понравилась моя работа. Для меня очень важно, чтобы им понравилась кинокартина, потому что там есть такое послание всем — жертвование себя и любовь к человеку. Думаю, это близко каждому из нас…

Федеральное агентство новостей / Ангелина Андреева

Фильм «Человек божий» производства Греции рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых святых этой страны. Главную роль сыграл Арис Серветалис. В проекте также снялись известный российский актер Александр Петров, который ранее рассказал ФАН, о чем на самом деле эта картина, и знаменитый голливудский актер Микки Рурк.

Елена Попович известна, в частности, тем, что в драме Роберта Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли сыграла «прекрасную русскую женщину». Она изучала актерское и режиссерское мастерство в школе Playhouse West. Ее дебютная режиссерская работа «Супергерои Лос-Анджелеса» удостоилась приза зрительских симпатий Нью-Йоркского международного фестиваля независимого кино и видео.

Нектарий Эгинский — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Пентапольский (с января 1889 года по июль 1890-го). Автор православного гимна Пресвятой Богородице «Агни Парфене». Прославлен в лике святителей в 1961 году. Один из самых почитаемых в Греции святых. Память 9 (22) ноября, на следующий день после дня кончины, и 21 августа (3 сентября) в день перенесения мощей в 1953 году. Мощи святителя Нектария, который прожил 74 года, находятся в основанном им Свято-Троицком монастыре на острове Эгина.

В первый день 43-го Московского международного кинофестиваля его программный директор Кирилл Разлогов рассказал о фильмах, которые будут показаны зрителям.