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Адвокат Волкова: За защиту ФБК Павлов получит деньги из неясных источников

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 14:13
Общество
Адвокат Волкова: За защиту ФБК Павлов получит деньги из неясных источников
facebook.com  /  Команда 29

В понедельник, 26 апреля, в Мосгорсуде состоялось предварительное судебное заседание по делу о признании «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1, НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), штабов Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) и «Фонда защиты прав граждан» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) экстремистскими организациями. Их интересы в суде представляет глава «Команды 29», адвокат Иван Павлов. Член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова в комментарии ФАН напомнила о неясных источниках финансирования организации, от имени которой представился адвокат.

По итогам предварительного заседания прокуратура Москвы вынесла решение о приостановлении работы штабов Навального. В связи с этим организации не могут не только проводить митинги и другие публичные мероприятия, но и публиковать любые материалы в интернете. Решение по ФБК будет вынесено позднее, однако уже сейчас известно, что под запрет могут попасть как профили в соцсетях, так и YouTube-канал «Навальный Live».

Адвокат Волкова: За защиту ФБК Павлов получит деньги из неясных источников
Агентство городских новостей Москва  / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Интересы ФБК в суде представляли сразу несколько адвокатов, один из которых — Иван Павлов. Он является главой «Команды 29» и защищает граждан, обвиняемых в шпионаже и госизмене. Член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова в комментарии Федеральному агентству новостей отметила, что юристы ведут различные категории дел, поскольку у них нет профиля как такового. Однако для репутации Павлова как адвоката в данном ключе причастность к «Команде 29» не сыграет положительной роли, уверена она.

«У адвокатов профиля как такого нет, поэтому мы ведем различные категории дел. А вот то, что Павлов представляется «Командой 29», вы знаете, он мог представляться «Пражским клубом», он мог представляться еще кем-нибудь. Но дело все в том, что он представляется такими образованиями, которые не имеют регистрации у нас в органах адвокатского сообщества, это очень эфемерные образования. Финансируются они из непонятно каких источников, которые Иван Павлов скрывает, и никто их еще не проверял. На его месте я бы поостереглась себя ассоциировать с какими-то непонятными образованиями адвокатов», — отметила она.

Волкова добавила, что участие Павлова в этом деле не является новостью, поскольку адвокат давно работает в области «политических» дел, и тот факт, что в суде он представляет интересы ФБК также логичен.

Адвокат Волкова: За защиту ФБК Павлов получит деньги из неясных источников
facebook.com  / Виолетта Волкова

«То, что он ведет это дело — не новость. Я совершенно не удивлена, потому что рынок адвокатской помощи, которая связана с поддержкой по политическим вопросам, он весь переделен, и на него посторонние лица практически не допускаются. Павлов получает за это вознаграждение из непонятных, не декларируемых источников, собственно, как это делал ФБК», — заключила Волкова.

Напомним, что обычно Иван Павлов защищает граждан, подозреваемых в государственной измене. Так, он ранее представлял интересы Валерия Митько, который, по версии следствия, передавал секретные данные о российских подлодках китайским спецслужбам. При этом, как раньше писал ФАН, Павлов вел не только дело Митько, но и медиакампанию, в рамках который пытался создать позитивный образ своего клиента. Несмотря на то, что материалы были признаны государственной тайной, подробная информация о деле появилась в статье «Медузы»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Из-за того, что в тексте не указан источник информации, а о материалах дела знал только Павлов, возможно, что именно он «слил» данные иностранному изданию.

Подозрения Волковой в том, что Павлов получает вознаграждение из неизвестных источников, небезосновательны. Сам адвокат ранее учреждал «Фонд свободы информации» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), который позже перепрофилировался в «Команду 29». Журналисты также не исключают возможности, что транши за свою деятельность Павлов получает через супругу, гражданку США.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

навальный павлов волкова фбк
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