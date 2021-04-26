Уроки Чернобыля: перестройка и «рукотворная» авария. Колонка Геннадия Онищенко

Горестный юбилей — 35 лет назад произошла чернобыльская катастрофа. Это очень важная для меня дата — я ведь тоже чернобылец. В то время я был главным врачом Центральной санэпидстанции Министерства путей сообщения СССР. В страшные майские дни катастрофы, которая, как известно, произошла 26 апреля, я работал сначала в Белоруссии, а затем на Украине. Так что все, что происходило сразу после катастрофы, было буквально на моих глазах.

Напомню, сразу после взрыва четвертого блока Чернобыльской АЭС через очень короткое время от острой лучевой болезни погиб 31 человек, большие дозы радиации получили не менее 600 тыс. ликвидаторов, а всего облучению подверглись более 8,5 миллиона советских граждан — жителей Белоруссии, Украины и Российской Федерации.

Но тогда, 26 апреля 1986 года, еще никто ничего не подозревал. В Киеве было жарко, в Припяти утром люди загорали на крышах, когда над четвертным блоком уже был виден огонь. О масштабах катастрофы мы, специалисты, узнали быстро, хотя довольно долго от обычных людей многие факты скрывались. Мы сразу начали работать в зараженных районах, поскольку у нас, в Министерстве путей сообщения, были свои специалисты в области радиационной гигиены.

Сегодня тема Чернобыля остается актуальной и для Белоруссии, и для Украины, и для России. В России от последствий Чернобыля больше всего пострадала Брянская область, были затронуты Тульская, Калужская и Орловская области. Последствия этой катастрофы сказываются до сих пор, и это не только увеличение числа онкологических больных, но и другие патологии, в том числе связанные с нервными перегрузками, с тем, что сотни тысяч людей были буквально вырваны из привычного образа жизни…

wikipedia.org / Oleg Yu.Novikov / CC BY 3.0

Перестройка и «рукотворная» авария

Сегодня, как я заметил, в СМИ при разговоре о чернобыльской трагедии солируют бывшие сотрудники КГБ, хотя в то время ликвидацией последствий катастрофы занималось гораздо больше представителей других ведомств. Много говорят по поводу версии о «рукотворном» происхождении чернобыльской аварии. Но тут как с разговорами, что в истории с коронавирусом якобы была преднамеренность.

О причинах чернобыльской трагедии можно рассуждать долго, но «преднамеренность» была в одном — неквалифицированные действия руководства и персонала станции. Во время тогдашних перестроечных потуг в руководство многих советских АЭС стали назначать так называемых тепловиков — энергетиков, которые до этого не занимались атомными станциями. Необходимой квалификации у этих руководителей просто не было.

А формальная причина трагедии: чудовищный эксперимент, который персонал ЧАЭС провел на реакторе. Этот опасный эксперимент запустил негативные проектные характеристики реактора, что привело к взрыву на четвертом блоке.

Герои-пожарные

Дальнейшее вы знаете. Первыми этот реактор бросились тушить мальчишки-пожарные, которые понимали, на что шли, но всех последствий тогда, конечно, не представляли. Все они погибли от острой лучевой болезни. Мы их привезли в Москву, но спасти этих ребят было уже невозможно, такую чудовищную дозу радиации они получили. Задача медиков была — облегчить их страдания.

Эти ребята-пожарные, 28 человек, похоронены на Аллее Славы Митинского кладбища. Каждый год 26 апреля мы проводим там траурную церемонию, так будет и в этом году. Там установлен очень выразительный памятник — ядерный гриб, который человек раздвигает голыми руками, пытаясь предотвратить страшную беду.

Федеральное агентство новостей /

Чернобыль и «Фукусима — урок и страшное предупреждение

Сегодня о том, как ликвидировались последствия чернобыльской аварии, много говорят, в том числе с критическими оценками. Да, вопросы, конечно, были, но не могу не отметить: в течение месяца мы, хотя и очень дорогой ценой, остановили выбросы, эвакуировали людей и смогли взять ситуацию под контроль.

В связи с этим напомню, что недавно, 11 марта, отмечалось десятилетние аварии на японской АЭС «Фукусима-1», происшедшей вследствие разрушительного цунами, обрушившегося тогда на Японию. Высота волны этого цунами оказалась на два метра выше, чем смогла выдержать станция — аварийное энергоснабжение не запустилось, и котлы начали плавиться. Так что там тоже в какой-то мере сыграл роль человеческий фактор, а точнее — ошибка проектировщиков. Между двумя этими трагедиями — чернобыльской и японской — 25 лет, четверть века.

Тут важно отметить, что отношение к последствиям аварий на Чернобыльской АЭС и на «Фукусиме» принципиально разное. В Чернобыле саркофаг, который начали возводить в советское время, а затем укрепили, не дает распространяться радиации, в вот в Японии к безопасности относятся по-другому. Там уже десять лет в море сбрасывают воду, содержащую долгоиграющие радиоактивные изотопы, опасность которых сильно недооценивается.

Последствия таких катастроф нам приходится расхлебывать десятилетиями. Так что такие истории, как чернобыльская катастрофа или авария на «Фукусиме», — это нам всем урок и серьезное предупреждение.