Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня

Правительство Китая готово оказать поддержку России в связи с ужесточением санкций со стороны Запада. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. На прошлой неделе президент США Джо Байден ввел новые ограничительные меры в отношении России. Американским банкам и другим финансовым учреждениям запретили приобретать ценные бумаги, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня этого года. В Кремле заявили, что эти санкции никак не повлияют на экономику страны.

Украина отвергла идею о приглашении Путина в Киев

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг идею о приглашении президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения шагов по урегулированию конфликта в Донбассе и вопросов двусторонних отношений. По его словам, в текущей ситуации такое приглашение было бы некорректным.

«Зашли в тупик — это когда переговоры прекратились или вообще не начинаются. Но сейчас переговоры продолжаются и происходят чаще, чем раньше», — сказал Ермак.

Он также добавил, что свидетельством того, что Украина готова продолжать диалог, является предложение президента Владимира Зеленского встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин же в ответ пригласил президента Украины в Москву «для восстановления двусторонних отношений без всяких предварительных условий».