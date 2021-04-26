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Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 15:41
Общество
Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня
pixabay.com  / 

Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада

Правительство Китая готово оказать поддержку России в связи с ужесточением санкций со стороны Запада. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. На прошлой неделе президент США Джо Байден ввел новые ограничительные меры в отношении России. Американским банкам и другим финансовым учреждениям запретили приобретать ценные бумаги, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином России после 14 июня этого года. В Кремле заявили, что эти санкции никак не повлияют на экономику страны.

Украина отвергла идею о приглашении Путина в Киев

Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня
president.gov.ua  / 

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отверг идею о приглашении президента России Владимира Путина в Киев для обсуждения шагов по урегулированию конфликта в Донбассе и вопросов двусторонних отношений. По его словам, в текущей ситуации такое приглашение было бы некорректным.
«Зашли в тупик — это когда переговоры прекратились или вообще не начинаются. Но сейчас переговоры продолжаются и происходят чаще, чем раньше», — сказал Ермак.
Он также добавил, что свидетельством того, что Украина готова продолжать диалог, является предложение президента Владимира Зеленского встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин же в ответ пригласил президента Украины в Москву «для восстановления двусторонних отношений без всяких предварительных условий».

В России могут ограничить экспорт бензина

Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить, пишет газета «Коммерсант». Как уточняют СМИ, предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля. По информации газеты, из протокола обсуждения следует, что правительство включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых в исключительных случаях могут на время ограничить или вовсе запретить.

Прокуратура организует проверки в аэропорту «Пулково»

Китай готов поддержать Россию после ужесточения санкций Запада. События дня
epp.genproc.gov.ru  / Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренного приземления грузового самолета в аэропорту «Пулково». Сотрудники надзорного ведомства оценят готовность аварийно-спасательных служб аэропорта, а также оперативность их действий. По предварительным данным, пилот грузового судна, летевшего из Хельсинки в Санкт-Петербург, запросил внеплановую посадку из-за отказа левого двигателя. На борту самолета находились четыре человека. В результате случившегося никто не пострадал.

 

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