Рустам Солнцев едко высказался о Решетовой после ее фото в мусульманском наряде

Москва, 26 апреля. Бывший участник «Дома-2», блогер Рустам Солнцев назвал экс-возлюбленную Тимати, модель Анастасию Решетову «карикатурной арабской бабой» после ее фото в мусульманском наряде.

Вот уже несколько недель в Сети обсуждают, что Решетова якобы сменила имя и вероисповедание. Поклонники уверены, что после разрыва с рэпером модель успела найти нового кавалера. По их мнению, избранник девушки исповедует ислам и уже склонил ее к принятию своей веры. Иначе зачем Решетовой красоваться на некоторых снимках в платке и мусульманском наряде, а также поздравлять в своем Instagram-аккаунте мусульман с началом Рамадана.

Блогер Рустам Солнцев считает, что бывшая девушка Тимати действительно «ударилась в арабистику». Однако зачем это ей нужно, он решительно не понимает. Поведение Решетовой кажется звезде «Дома-2» странным, ведь красивая девушка, которая вхожа в светские круга, вдруг становится «карикатурной арабской бабой».

«Она теперь арабская баба. Вполне себе светская женщина, которая появляется на всех приемах третьего разряда, грудь, Тимати, и тут она становится арабской бабой. Дело не в том, что кто-то мусульманин или нет. Зачем быть карикатурной арабской бабой? — цитирует Солнцева «Вечерняя Москва».

Блогер Лена Миро назвала пост Решетовой, в котором она поздравляет мусульман с началом Рамадана, глупым «карнавалом». Она призвала верующих простить «гопницу из подъезда», которая просто подстраивается под обстоятельства, а точнее, под нового ухажера.