Пенсионерка из Кемерова отдала мошенникам «МММ» 7 млн рублей

Кемерово, 26 апреля. Женщина планировала вернуть вложенные еще в 90-х деньги и доверилась телефонным аферистам.

Заявление о мошенничестве поступило в полицию от 73-летней жительницы Ленинского района. Сумма причиненного пенсионерке ущерба составила 7 млн рублей, сообщает Sibdepo.ru со ссылкой на областное ГУ МВД.

Мошенники действовали по сложной схеме, представляясь доверчивой женщине то сотрудниками финансовой пирамиды «МММ», то работниками банка. Операция по хищению средств со счета потерпевшей проводилась под предлогом «возвращения» вложенных в 90-х денег.

Всего пенсионерка совершила 20 транзакций на общую сумму 7 млн рублей. Мошенник заверил женщину, что в ближайшее время денежные средства вернутся на ее счет, однако этого не произошло.

Несмотря на все признаки обмана пожилая кемеровчанка отказывалась признать, что она стала жертвой мошенников. Обратиться в полицию женщине посоветовала ее подруга. Правоохранители выясняют обстоятельства дела.