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Актер Клюквин вспомнил, как начинался его роман с молодой женой

Шоу-бизнес
Актер Клюквин вспомнил, как начинался его роман с молодой женой
wikipedia.org  /  Zimin.V.G. / CC BY-SA 3.0

Москва, 26 апреля. Актер и диктор Александр Клюквин рассказал, как начинались его отношения с третьей супругой Тамарой. Женщина моложе артиста почти на 30 лет.

По словам актера, когда он впервые увидел будущую жену, больше не мог отвести от нее взгляд. Клюквин начал ухаживать за избранницей, и так начался их роман.

«Мне приятно было с ней находиться. Смотреть на нее и с ней разговаривать», — поделился 65-летний актер в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

У Клюквина и его третьей жены есть дочь Антонина, родившаяся конце 2014 года. Диктор признался, что готов оказаться запертым в квартире вместе с ребенком, котом и супругой.

«Вместе мы уже 11 лет. Это любовь другого качества», — добавил артист.

Пришедшая в студию «Судьбы человека» молодая жена Клюквина призналась, что она тоже без ума от мужа. Женщина добавила, что супруг всегда поддерживал ее любовь к еде.

«Он меня буквально откармливал как поросенка», — вспомнила жена актера.

Многие знаменитые мужчины выбирают себе в супруги женщин, которые намного моложе их. Примером такого союза является брак юмориста Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой.

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