Дорожники в Новосибирске отбились лопатами от компании пьяных пешеходов

Новосибирск, 26 апреля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту драки. Инцидент произошел ночью на выходных.

По предварительным данным, дорожники работали на пересечении улиц Кирова и Автогенной. К ним подошла компания нетрезвых мужчин. Пешеходы стали нецензурно возмущаться качеством ремонта дорожного полотна. Затем последовали жесткие упреки в адрес самих трудящихся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. Перевес был на стороне дорожных рабочих. Ведь они были трезвыми, а в руках держали лопаты. Дорожники обратились затем в полицию, известно об одном пострадавшем.

В Москве произошла драка с применением охолощенного оружия. Конфликт был из-за денег и связан с продажей автомобиля, сообщал ФАН.