Две курильщицы стали жертвами пожара в Псковской области

Псков, 26 апреля. Возгорание в двухэтажном жилом доме в Бежаницком районе стало причиной смерти двух женщин.

Полиция выясняет обстоятельства смертельного пожара в деревне Кудеверь, сообщает пресс-служба МЧС по региону. Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух женщин.

Сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб 25 апреля в 01:43 — полыхал двухквартирный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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