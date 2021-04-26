3 апреля французское издание Le Monde опубликовало статью «На Украине тень России нависла над Харьковом». Автор материала отмечает заметные российские настроения в этом городе-миллионнике и приходит к выводу, что Харьков обещает стать ареной будущих российско-украинских столкновений.

Эксперты объяснили ФАН устойчивость пророссийских настроений среди харьковчан и предложили свое видение дальнейшего развития событий в приграничном городе.

«Сложное отношение к украинскому национализму»

Журналист французского издания обращает внимание на то, что пророссийски настроенные жители и украинские националисты оглядываются друг на друга в то время, как напряженность между Киевом и Москвой нарастает. Автор приводит слова главы фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском горсовете Андрея Лесика. Он уверен, что Россия — не агрессор, а братский народ, тогда как сама Украина, по его мнению, управляется из посольства США в Киеве.

«Здесь, в Харькове, 75% людей думают так же, как я, — подчеркнул политик. — В конце концов, Украина должна снова подняться, и перемены придут из Харькова».

Противоположного мнения придерживаются украинские правые радикалы: они полагают, что куда меньшее число харьковчан настроены пророссийски.

Французский журналист полагает, что эти непримиримые позиции рано или поздно приведут к росту протестных настроений на Украине. Свою статью автор заканчивает утверждением о том, что Харьков обещает стать ареной будущих столкновений России и Украины.

Политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с ФАН подчеркнул, что пророссийские настроения характеризует не только Харьков, но и другие города юго-восточной Украины.

«Если бы автор материала проехался в Одессу, Николаев, побывал в регионах, находящихся под контролем украинской армии, в Донбассе и даже в Днепропетровске, который вроде бы отличается другой репутацией, он обнаружил бы точно такие же настроения, а, возможно, еще более радикальные», — отметил политолог.

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По словам эксперта, причина этих настроений вполне очевидна: политика украинских националистов с 2014 года привела страну в жесточайший кризис. И прежде всего он ударил по регионам, жившим за счет связей с Россией.

«Харьков был одним из крупнейших интеллектуальных центров, а также центров сложного машиностроения, — заявил Джаралла. — Достаточно упомянуть, что там находились предприятия атомной промышленности, не говоря уже про танковый завод. В городе присутствует определенная политическая и бытовая культура, которая построена на гордости за свой город и свой труд. Поэтому здесь всегда было достаточно сложное отношение к украинскому национализму. В момент кризиса и государственного переворота 2014 года город стоял фактически в одном шаге от того, чтобы пойти по пути Донбасса».

Политолог пояснил, что этого не произошло в силу определенных обстоятельств, и главное из них — страх перед войной. Однако жизнь Харькова и других городов юго-восточного региона постоянно ухудшается, и местные жители пытаются приспособиться к этому. Возможно, Харьков и остается достаточно благополучным на фоне других населенных пунктов, но одновременно с этим люди понимают, что выхода из тупика нет, констатирует Джаралла.

«Многое зависит от России»

Донецкий политолог Владимир Корнилов, в свою очередь, обратил внимание на то, как западные журналисты отображают политическую ситуацию на Украине.

«Самое интересное, что когда читаешь западную прессу, статьи всевозможных аналитиков и людей, которые никогда не были ни на линии фронта, ни даже порой на самой Украине, слышишь, как украинцы борются против России в едином порыве и прочее, — указал политолог. — А если читаешь репортажи с мест от корреспондентов, которые побывали в Донбассе или в городах юго-востока Украины, то они все чуть ли ни в один голос признают: население этих регионов в основном настроено категорически против украинских властей, оно тяготеет к России».

Корнилов выразил мнение, что Харьков сегодня нельзя назвать полностью пророссийским городом, однако вспомнил события 2014 года, когда за город велась серьезная борьба.

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению эксперта, борьба в Харькове продолжается и будет вестись в дальнейшем.

«Другое дело, что люди запуганы, люди не хотят сидеть в тюрьмах годами и терять свое здоровье, — заявил Владимир Корнилов. — Как эта борьба завершится — во многом зависит от России. И от той поддержки, которая будет оказываться извне в случае, если в Харькове начнутся очередные столкновения».

Владимир Джаралла представляет несколько иное видение ситуации в Харькове. Он полагает, что взгляд на Харьков как на город, который может стать центром пророссийского движения, является несомненной провокацией.

«С 2014 года люди, которые были сторонниками этого движения, покинули город, переехав в Россию, — сообщил собеседник ФАН. — Те, кто находятся в самом городе, прекрасно осознают, что любые попытки борьбы немедленно приведут к репрессиям, причем они будут угрожать их жизням».

Джаралла добавил, что если произойдет освобождение Харькова Российской армией, то, несомненно, она встретит там массовую поддержку. Однако самостоятельно этого движения не будет. То же самое, по его мнению, можно сказать и об остальных упомянутых регионах Украины.

Ранее политолог Сергей Марков назвал украинские города, мечтающие присоединиться к России. По его словам, Одесса, Харьков, Николаев и Запорожье хотели бы войти в состав Российской Федерации. Политолог отметил, что если бы проводился соответствующий референдум, то в данных городах изъявили бы такое желание.