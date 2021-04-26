Голикова сообщила о возможности детей отдыхать летом вне своего региона

Москва, 26 апреля. Российские дети в 2021 году смогут отдыхать в летних лагерях за пределами своего региона. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Посещение детских оздоровительных организаций в 2020 году было ограничено в России из-за распространения коронавирусной инфекции. Специалисты порекомендовали запретить выезд несовершеннолетних для отдыха за пределами своего региона, чтобы защитить их от возможного заражения COVID-19, напомнила Голикова.

Эпидситуация по коронавирусу в 2021 году позволила правительству РФ отменить это ограничение. Детские оздоровительные организации страны планирует отхватить летним отдыхом порядка 4,3 млн ребят, обратила внимание Голикова.