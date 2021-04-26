Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Москва, 26 апреля. График российского президента Владимира Путина на майские праздники не содержит официальных мероприятий. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, те процессы, которыми занимается российский лидер, не знают выходных. Однако на майские праздники у Путина не запланировано участие в официальных мероприятиях, добавил Песков.

Как стало известно ранее, в Совете Федерации задумались об увеличении продолжительности майских праздников в России за счет новогодних.