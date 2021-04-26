Роспотребнадзор проведет внеплановые выездные проверки юрлиц, организующих детских отдых

Москва, 26 апреля. Внеплановые выездные проверки компаний и юридических лиц, которые занимаются организацией детского летнего отдыха, проведут специалисты Роспотребнадзора.

Поручение ведомству дала вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова. Она рассказала об этом в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мною дано поручение Роспотребнадзору провести внеплановые выездные проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по организации отдыха и оздоровления детей», — объяснила Голикова.

Сотрудники надзорного ведомства проведут проверки до 1 июня. Роспотребнадзор проанализирует деятельность компаний, которые оказывают услуги общественного питания, а также производства и реализации питания.

В этом году отечественные летние лагеря смогут принять примерно 4,3 млн детей. Информацией об этом во время совещания поделилась вице-премьер России Татьяна Голикова.