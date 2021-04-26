Голикова назвала ожидаемое число детей в летних лагерях РФ

Москва, 26 апреля. Российские летние лагеря планируют принять около 4,3 млн детей в 2021 году. Такое заявление сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Порядка 37,6 оздоровительных организаций для детей откроются в России летом 2021 года. Правительство страны планирует потратить на организацию детского отдыха в этом сезоне почти 50 млрд рублей, обратила внимание Голикова в ходе совещания с членами кабмина.

Около 4,3 млн детей планируется охватить летним отдыхом в лагерях в 2021 году. В прошлом году на фоне пандемии коронавируса оздоровительные организации в России посетили около 891,5 тыс. ребят, напомнила Голикова.