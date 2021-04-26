Актер Александр Клюквин раскрыл причину развода с первой женой после 11 лет брака

Москва, 26 апреля. Актер театра и кино, мастер озвучивания Александр Клюквин рассказал о своих двух неудачных браках. По словам артиста, крепких отношений не может быть без любви.

Первой супругой Клюквина стала его однокурсница по Щепкинскому училищу. Они развелись после 11 лет брака. Несмотря на внушительный срок, актер заявил, что этот брак был ошибкой. По его словам, он сделал предложение девушке только потому, что однажды поцеловал ее.

«Был обязан жениться. Так воспитан. Это было все неправильно. Я понял, что свадьба была ошибкой. Нельзя без любви жить с человеком. Не надо говорить, что все свыкнется и слюбится. Это неправильно. Надо учиться любить. Без этого жизни нет», — объяснил Александр Клюквин в эфире программы «Судьба человека».

Во втором своем браке с женщиной по имени Елена актер прожил еще 20 лет, а после просто собрал вещи и ушел. В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым артист не захотел вдаваться в подробности тех отношений. Было видно, что Клюквину тяжело вспоминать о расставании с супругой. Он даже попросил телеведущего обойти стороной эту часть его жизни.

После двух неудачных браков Клюквин решил вновь попытать счастье. Новой избранницей артиста стала Тамара, занимающая должность заместителя заведующего режиссерским управлением Малого театра. Несмотря на почти 30-летнюю разницу в возрасте, паре удалось построить крепкую семью. В 2014 году у них родилась дочь Антонина.

Недавно в эфире программы «Секрет на миллион» третий муж актрисы Елены Прокловой, бизнесмен Андрей Тришин поделился подробностями их развода. Мужчина признался, что распад семьи стал для него полной неожиданностью.