Мишустин заявил о необходимости внедрения стартапов в систему высшего образования РФ

Москва, 26 апреля. Практику стартапов следует внедрить в систему высшего образования в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В этот понедельник глава кабмина принял участие в совещании с участием своих заместителей. О том, что в систему российского высшего образования нужно внедрить технологические подходы к созданию стартапов, Михаил Мишустин заявлял и ранее.

Депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко положительно высказался о такой инициативе. Она позволит учащимся конвертировать полученные знания в материальные решения.