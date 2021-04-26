Ребенок-инвалид в Петербурге подавился едой и умер из-за остановки дыхания

Санкт-Петербург, 26 апреля. Юного жителя Северной столицы, подавившегося едой, увезли на скорой помощи, но врачи не смогли его спасти. Следователи начали проверку.

Медики, прибывшие на место, диагностировали остановку сердца, сообщает ФАН источник в правоохранительных органах. Ребенок ранее страдал миодистрофией и кардиопатией.

Скорая помощь забрала пациента с остановкой дыхания, врачи предполагают, что 12-летний пациент подавился кусочком пиши. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но мальчик на фоне общих осложнений погиб из-за остановки сердца. Тело передано в морг для дальнейшей судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали проверку по факту гибели ребенка. Выясняются точные причины и обстоятельства его смерти.