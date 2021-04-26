Мишустин поторопил кабмин с ликвидацией третьих смен в школах РФ

Москва, 26 апреля. Третьи смены в школах необходимо ликвидировать как можно скорее. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Чечня входит в число регионов РФ, где пока наблюдается практика третьих смен в школах. Вопрос строительства новых учебных заведений обсуждался в ходе визита Мишустина в республику, напомнил он на совещании со своими заместителями.

Ликвидацию третьих смен нужно провести как можно скорее, обратил особое внимание Председатель Правительства. По словам Мишустина, такая проблема существует не только в Чечне, но и в других регионах страны.