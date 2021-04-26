Власти завершили строительство обещанного Владимиром Путиным стадиона в Дагестане

Махачкала, 26 апреля. В Дагестане завершено строительство футбольного стадиона, возведенного по поручению президента России Владимира Путина. Об этом ФАН сообщили в региональном Минспорте.

В ведомстве отметили, что объект строился по федеральной программе. Он уже готов, но точная дата его торжественного открытия пока не определена.

«В селе Ансалта Ботлихского района завершены строительные работы по установке футбольного поля. Строительство объекта велось в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни». Точной даты открытия пока нет», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что на стадионе, помимо футбольного поля, также имеются сектор для легкоатлетических дисциплин и беговая дорожка. Объект включает в себя зрительскую трибуну и административный корпус.

Решение о строительстве стадиона в селе Ансалта было принято Владимиром Путиным во время его визита в Ботлихский район в 2018 году. Тогда соответствующее поручение главой государства было дано Министерству спорта России. С просьбой возвести объект к президенту обратились жители муниципалитета.

В начале 2020 года занимавший тогда пост главы Ботлихского района Магомед Патхулаев сообщал, что на строительство стадиона планируется направить более 144 миллионов рублей. Большую часть денежных средств предполагалось выделить из федерального бюджета.

Село Ансалта является одним из крупнейших по численности населения на территории Ботлихского района. В нем проживают более 4,5 тысячи человек.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана расширили список ополченцев, которые принимали участие в боевых действиях на территории республики в 1999 году. В него вошли 266 жителей Ботлихского района.