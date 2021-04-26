Кремль рассказал о результатах беглой проверки учебников истории

Москва, 26 апреля. Беглая проверка учебников истории в РФ показала, что издания с искажением истории отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Раньше подобные казусы случались часто, добавили в Кремле. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию обратил внимание на материалы, изложенные в учебниках по истории. Главу государства удивило, что некоторые из них не рассказывают о Сталинградской битве.

«Вы знаете, ему говорили о конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов (показала) — из того, что сейчас действует, там таких примеров нет», — заявил Песков.

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила добавить в школьную программу предмет «Моя Россия». Благодаря ей учащиеся смогут узнавать об истории Великой Отечественной войны уже с ранних лет. Пока что решение о введении такого предмета не принято.