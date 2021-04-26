Поклонники пристыдили Регину Тодоренко из-за образа Фриды Кало на шоу «Маска»

Москва, 26 апреля. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко неприятно удивила поклонников, появившись в образе мексиканской художницы Фриды Кало в жюри шоу «Маска».

Во втором полуфинале проекта Тодоренко заняла судейское кресло в довольно экстравагантном виде. Чтобы ведущая походила на мексиканскую художницу, ей нарисовали «монобровь». Прическу знаменитости украсили крупными цветами. Несколько снимков в образе Фриды Кало Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram.

«Как же приятно читать отзывы образованных людей, которые знают биографию героини, в образе которой я вчера предстала в шоу «Маска»», — написала блогер под одним из снимков.

Однако далеко не у всех поклонников знаменитости ее необычный внешний вид вызвал положительную реакцию. Некоторые подписчики даже пристыдили Тодоренко за появление в жюри в таком виде.

«Почему вас так стали делать? Как клоун... Вы же красивая женщина!»; «Образ просто ужас!»; «Какой ужасный образ, два выпуска подряд! Вам не стыдно так сниматься в жюри? Вы красивая, а над вами издеваются»; «Перебор с образами, зачем так?!» — написали возмущенные комментаторы.

В предыдущем выпуске «Маски» Тодоренко перевоплотилась в испанского художника Сальвадора Дали. Этот образ тоже не понравился многим поклонникам телеведущей.