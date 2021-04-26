В Гидрометцентре отреагировали на ошибку в прогнозе погоды для Красноярска

Красноярск, 26 апреля. Гидрометцентр спрогнозировал в Красноярске аномальное потепление до +27 градусов. Спустя сутки прогноз резко изменился.

Температурная аномалия в Красноярске так и не произошла. По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня, 26 апреля должно было прийти резкое потепление до +27, потом по предложенному прогнозу в городе снова должна была наступить прохлада. Такая информация быстро распространилась среди красноярцев в это воскресенье. В социальных сетях одни радовались предстоящему теплу, другие выражали сомнения о данных синоптиков.

meteoinfo.ru / PrtSc

Другие сервисы показывали более реалистичные +11 градусов на понедельник. Спустя сутки прогноз Гидрометцентра изменился до такого же показателя. В Гидрометцентре ФАН сообщили, что не были в курсе ошибки и даже запросили скриншоты неправильного прогноза. Однако даже после получения изображений четкой причины там не назвали.

«Вообще, погода может так меняться. Нужно смотреть как перемещались циклоны и атмосферные фронты. Такая суточная изменчивость вполне реальна в умеренных широтах. Что именно в эти дни происходило, мы не можем сказать, не хватает данных. Конечно, нам самим хотелось бы разобраться в этом», — прокомментировали ФАН в пресс-службе Гидрометцентра.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали комфортную погоду на майские праздники.