Впервые музыкальные номинанты на «Оскар» прозвучали в записи

Лос-Анджелес, 26 апреля. В этом году впервые песни, которые были номинированы на премию «Оскар», прозвучали в записи. Обычно композиции исполняются в живую прямо на церемонии награждения.

Традиционно организаторы использовали треки, номинированные на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня», чтобы создать музыкальные паузы во время церемонии. На сцену «Оскара» в свое время выходили Мадонна, Бейонсе, Селин Дион и многие другие именитые звезды. В этом году из-за ограничений, накладываемых пандемией коронавируса, организаторы выбрали более камерный формат.

Музыкальные номинанты не выступали в живую, а заранее записали клипы. Ролики были продемонстрированы во время полуторачасовой вступительной части церемонии «Оскар: под свет огней». Трансляцию мероприятия вел телеканал ABC.

На награду в категории «Лучшая песня» претендовали саундтреки из фильмов «Вся жизнь впереди», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия», «Одна ночь в Майами» и «Евровидение: История группы Fire Saga». Четыре клипа были записаны на крыше музея Американской академии киноискусств, а видео на песню из картины «Евровидение: История группы Fire Saga» снято в Исландии.

Пока одни болели за понравившиеся фильмы, другие оценивали образы звезд на красной дорожке. В этом плане «Оскар-2021» не обманул ожиданий зрителей. Что выбрали гости церемонии награждения, смотрите в обзоре ФАН.