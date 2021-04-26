Волков сообщил о приостановке деятельности штабов Навального

Москва, 26 апреля. Структура «Штабы Навального» официально приостановила работу.

Сотрудник ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонид Волков объявил о том, что деятельность движения «Штабы Навального» (структура, подконтрольная ФБК) официально приостановлена.

Ранее Мосгорсуд получил заявление от столичной прокуратуры о приостановке деятельности структур блогера Алексея Навального до рассмотрения дел о признании их экстремистскими. Данное решение уже было вынесено в отношении «Штабов», а вердикт по остальным организациям суд огласит позже, писал ФАН.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.