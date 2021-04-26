Несовершеннолетний сирота в невменяемом состоянии прострелил голову спящему соседу

Дмитров, 26 апреля. Студент после празднования своего дня рождения едва не убил соседа по подъезду, выстрелив в него из боевого пистолета. Как стало известно ФАН, после совершения преступления учащийся техникума еще сутки не мог говорить, так как находился в невменяемом состоянии.

В дежурную часть Дмитровского городского округа позвонили местные жители и сообщили, что в поселке Некрасовский в одном из домов по улице Заводская произошло покушение на убийство. На место происшествия выдвинулись стражи порядка, следователи СК и медики. Врачи госпитализировали 38-летнего мужчину. В больнице ему поставили диагноз: огнестрельное ранение головы, ушиб головного мозга, субдуральная гематома. За его жизнь сейчас борются врачи. По подозрению в совершении преступления был задержан несовершеннолетний сосед потерпевшего.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

17-летнего подозреваемого задержали по горячим следам. Он не смог вразумительно объяснить свой поступок, потому что был сильно пьян.

«Подросток находится под опекой бабушки, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Молодой человек склонен к употреблению спиртных напитков и совершению противоправных действий».

За день до совершения преступления подозреваемый начал праздновать свой день рождения. Праздник у него затянулся. Подросток напился до такого состояния, что не понимал, где находится, и не отдавал отчета своим действиям.

«Он шел по подъезду и увидел открытую дверь в квартиру. Парень зашел в жилище, достал пистолет, переделанный из сигнального в боевой, и выстрелил в соседа, который мирно спал. После этого его задержали», — дополнил источник.

Подозреваемый учится в местном техникуме на первом курсе. В учебном заведении характеризуется крайне отрицательно. Состоит на внутреннем учете за пьянство. Пытался выучиться на оператора швейного оборудования.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.