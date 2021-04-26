Песков заявил об отсутствии договоренностей о датах встречи Путина и Байдена

Москва, 26 апреля. Никаких договоренностей о датах возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена пока нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о датах переговоров РФ и Соединенных Штатов на высшем уровне 15–16 июня. По словам представителя Кремля, определенные предложения были озвучены, однако подтвердить эти числа он не может.

«Речь действительно о летних месяцах», — уточнил Песков.

При этом, как он отметил, для определения даты переговоров еще предстоит проанализировать много разных факторов. Место встречи Путина и Байдена в настоящий момент неизвестно. По словам Пескова, пока отсутствует понимание конкретных сроков, говорить о месте было бы неверно.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести очную встречу в третьей стране. Позже глава Госдепа Энтони Блинкен уточнил, что глава Белого дома предложил российскому лидеру встретиться в ближайшие недели.