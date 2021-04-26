Депутат ЗакСа Константин Чебыкин сравнил аварии в Чернобыле и Фукусиме

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Уроки Чернобыля. Ядерная безопасность в России и мире» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин сравнил действия СССР во время Чернобыля с действиями Японии во время Фукусимы.

«В 1986 году, 35 лет назад, был определенный этап развития атомной промышленности, который с уровнем 2021 года не сравним. По показателям того времени мы еще не все знали. Советский Союз многого не понимал, даже несмотря на то, что мы были первыми во многом, и путем проб и таких жестких ошибок наши выдающиеся умы шли к тому, чтобы такого не допустить», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что атомная промышленность — это секретная отрасль. И все, что связано с ней, имеет гриф секретности, поэтому нельзя было поддаваться панике в момент катастрофы в Чернобыле.

В 2011 году, когда произошла авария на АЭС Фукусима-1, интернет и средства массовой информации были уже развиты, поэтому об этой катастрофе мир узнал очень быстро. Отчасти это и позволило эвакуировать большое количество людей.

«Возможно, были запоздалые меры, но все они были приняты правильно. Совершенно верно говорят спустя 35 лет, что не нужно было эвакуировать Киев, но мы можем это сейчас сказать. Тогда никто не знал, как будет развиваться ситуация. Когда приезжали наши ленинградские ликвидаторы, они видели светящуюся стену. Все думали, что это пожар, а это был источник радиации. На Фукусиме из-за того, что уже был интернет и другие сферы стали развиты, — это все было более открыто. Поэтому было эвакуировано гораздо больше людей, которых потом вернули в их жилища, но при этом создали не только государственную, но и мировую панику», — резюмировал Константин Чебыкин.

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