Кремль прояснил особенности работы в праздники предприятий с ненормированным днем

Москва, 26 апреля. Предприятия с ненормированным рабочим днем в дополнительные выходные в мае продолжат функционировать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что на них непрерывные десятидневные выходные не распространяются. Он также добавил, что за неисполнение указа главы государства о майских каникулах работодателей наказывать не будут, передает РИА Новости.

Песков отметил, что как таковых выходных не будет и у президента Владимира Путина, поскольку его работа подразумевает постоянную и полную включенность в дела. Однако официальных мероприятий на эти дни у лидера РФ не запланировано.

Решение увеличить количество выходных дней в мае в текущем году Путин принял 23 апреля. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность оставить их в расширенном формате на постоянной основе за счет новогодних выходных.