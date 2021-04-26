Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал HBO о трагических событиях

Москва, 26 апреля. Сериал американской телесети HBO «Чернобыль» лживо рассказывает о мотивации жителей СССР, боровшихся с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, заявил ликвидатор Леонид Большов.

Сериал о трагических событиях Большов, являющийся научным руководителем Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, раскритиковал во время пресс-конференции в Москве. При этом ученый отметил, что с точки зрения антуража работа выполнена мастерски.

«В то же время, мое впечатление, которое сериал оставил, оно гадкое. Это один из выстрелов в гибридной войне», — отметил ликвидатор чернобыльской аварии.

По словам Большова, показанного в сериале пьянства на самом деле не было. Но больше всего ученого возмутило, что в «Чернобыле» переврали мотивацию советских людей.

«Я сам ликвидатор, имею орден Мужества за это. Мы спасали Отечество, спасали мировую цивилизацию. Это было очень серьезной мотивацией», — заключил Большов.

Авария на чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за взрыва реактора четвертого энергоблока в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Российские эксперты ранее рассказали о реальных последствиях этой катастрофы.