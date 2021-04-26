РФПИ и Visсoran Ilac договорились о начале производства «Спутника V» в Турции

Анкара, 26 апреля. Российский препарат от коронавируса «Спутник V» начнут производить в Турции. Такой договоренности удалось достичь РФПИ и Visсoran Ilac.

Старт выпуска отечественной вакцины в Турции планируется дать в ближайшие несколько месяцев, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций. Компания Viscoran Ilac уже подготовилась к локализации производства.

«Соглашение с Viscoran Ilac направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение международных поставок вакцины «Спутник V», — следует из сообщения РФПИ.

В Минздраве РФ ранее назвали примерные сроки регистрации «Спутника Лайт». Подписание всех необходимых для этого документов запланировано на май, отметил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.