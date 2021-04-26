Иранские СМИ: Россия дала четкий сигнал НАТО в Черном море

Тегеран, 26 апреля. Россия дала четкий сигнал НАТО при помощи военных учений в Черном море о готовности защищать свои границы и интересы, уверены иранские аналитики.

Масштабные военно-морские учения в настоящий момент проводятся российскими войсками вблизи побережья Республики Крым, пишут эксперты издания Donya-e Eqtesad. По их словам, в маневрах задействованы как надводные корабли, так и субмарины, морская пехота, ракетные комплексы морского базирование и минные тральщики. Они напомнили о словах главы Минобороны России Сергея Шойгу о том, что подобные мероприятия связаны с постоянными провокациями со стороны Соединенных Штатов и других стран из состава НАТО в регионе.

Москва организовала крупные учения на фоне роста напряженности в отношениях между Россией и США, а также провокационного поведения властей Украины, уточнили аналитики. По их словам, больше всего Москву беспокоит обстановка на юго-западных границах государства, а также ситуация в Донбассе. Аналитики подчеркнули, что масло в огонь также подливает и Великобритания, направившая в Черное море военные корабли.

Диалог между Россией и Соединенными Штатами за последние семь лет сильно ухудшился, считают авторы материала. Они отметили, что руководство Североатлантического альянса провело большое количество маневров вблизи российских рубежей для оказания давления на Москву. Эксперты считают, что российские учения в Черном море стали вынужденной мерой из-за постоянного роста напряженности вблизи границ РФ. По их словам, подобным мероприятием российские власти подали сигнал Западу, продемонстрировав свою военную мощь и решимость защищать свои интересы и территории. Журналисты добавили, что в Вашингтоне этот сигнал приняли и правильно поняли, в отличие от некоторых американских союзников.

Ранее капитан 1-го ранга Василий Дандыкин рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей, почему заявления Киева о том, что два корабля ВМС США якобы могут «уничтожить» весь Черноморский флот РФ, являются мифом.

Кроме того, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Вашингтон от новых провокаций в отношении РФ, предупредив о возможных ответных мерах со стороны Москвы, пишет сайт 360tv.ru.