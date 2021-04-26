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Израильские власти запретили палестинцам рыбачить у сектора Газа

Весь мир
Израильские власти запретили палестинцам рыбачить у сектора Газа
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Израиль полностью закрыл морскую зону у берегов сектора Газа для палестинских рыбаков. Это стало ответом на очередной запуск ракет в направлении территории еврейского государства.

С конца минувшей недели со стороны палестинских районов предпринята серия мощных ракетных атак. Первый серьезный обстрел состоялся в ночь с 23 на 24 апреля: тогда в сторону Израиля было направлено не менее 36 ракет. Система ПВО «Железный купол» смогла перехватить шесть из них, остальные же разорвались в незаселенной местности.

Как сообщает радио Kan, в ответ на это израильское руководство решило ограничить зону промысла палестинских рыбаков. Сначала предполагалось, что разрешенная для рыбной ловли территория будет сокращена с 15 (27,7 км) до 9 морских миль (16,6 км). Тем не менее с 25 на 26 апреля ночные атаки палестинцев продолжились (выпущено четыре снаряда), из-за чего морская зона у сектора Газа была закрыта уже полностью.

Военизированные палестинские группировки после перерыва в несколько месяцев возобновили единичные ракетные обстрелы Израиля в конце 2020 года.

В палестинском анклаве в секторе Газа проживает около 2 миллионов человек. При этом для 4 тысяч из них рыбный промысел является основным источником средств к существованию.

Введение ограничений на использование прибрежных районов рыбаками уже стало привычным ответом на ракетные удары со стороны палестинцев. В течение минувшего года Тель-Авив неоднократно расширял зону промысла у сектора Газа и вновь сужал ее после аналогичных ракетных ударов.

В тех случаях, когда это не приводит к стабилизации обстановки в приграничных районах, израильское руководство идет уже на прямое военное давление. Так, 16 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на очередной обстрел нанесла авиаудар по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. До этого аналогичная ситуация случилась в конце марта.

Есть также сообщения, что на фоне эскалации конфликта палестинские военизированные группировки провели на пляже в секторе Газа антиизраильские учения.

Новое обострение совпало с волнениями в Старом городе Иерусалима. У Шхемских ворот 22 апреля состоялись массовые столкновения между проживающими там палестинцами и ультраправой еврейской молодежью. В драках на улицах пострадали не менее 32 арабов, 12 из которых были доставлены в больницу.

В настоящее время массовые выступления и беспорядки в Восточном Иерусалиме все еще продолжаются.

Палестино-израильский конфликт требует политического решения, однако стороны до сих пор не идут на контакт в этом вопросе. В то же время неблагоприятная гуманитарная обстановка в населенных арабским населением районах требует скорейшего решения разногласий. Военное противостояние в свою очередь становится угрозой для мирных жителей как Израиля, так и Палестины.

израиль палестина сектор газа
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