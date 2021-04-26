Израильские власти запретили палестинцам рыбачить у сектора Газа

Израиль полностью закрыл морскую зону у берегов сектора Газа для палестинских рыбаков. Это стало ответом на очередной запуск ракет в направлении территории еврейского государства.

• Following security consultation and the continuation of rocket fire from the Gaza Strip towards the State of Israel, #Israel announced on Monday that the #fishing zone in the #Gaza Strip would be completely closed until further notice.https://t.co/TWEkn1WAuL — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 26, 2021

С конца минувшей недели со стороны палестинских районов предпринята серия мощных ракетных атак. Первый серьезный обстрел состоялся в ночь с 23 на 24 апреля: тогда в сторону Израиля было направлено не менее 36 ракет. Система ПВО «Железный купол» смогла перехватить шесть из них, остальные же разорвались в незаселенной местности.

ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА: это ракета, выпущенная ранее сегодня террористами из гражданского района в секторе Газа в сторону Израиля.



(Источник: Dadi Fold) pic.twitter.com/1xrfUDqSZW — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) April 24, 2021

Как сообщает радио Kan, в ответ на это израильское руководство решило ограничить зону промысла палестинских рыбаков. Сначала предполагалось, что разрешенная для рыбной ловли территория будет сокращена с 15 (27,7 км) до 9 морских миль (16,6 км). Тем не менее с 25 на 26 апреля ночные атаки палестинцев продолжились (выпущено четыре снаряда), из-за чего морская зона у сектора Газа была закрыта уже полностью.

Это не так уж трудно понять.



ХАМАС понесёт ответственность за весь террор, идущий из Сектора Газа. pic.twitter.com/oh7O5DyunM — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) April 25, 2021

Военизированные палестинские группировки после перерыва в несколько месяцев возобновили единичные ракетные обстрелы Израиля в конце 2020 года.

ПРЯМО СЕЙЧАС:

3️⃣ ракеты были выпущены террористами из Газы в сторону Израиля.

2️⃣ ракеты были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол».

1️⃣ ракета взорвалась в Газе.



Израильские мирные жители –не мишени. — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) April 26, 2021

ПЕРЕХВАТ: система ПВО "Железный купол" перехватила 2 ракеты, недавно выпущенные из Газы над южным израильским городом Сдерот.



(Источник: Or Heller) pic.twitter.com/07uIub9vFC — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) April 26, 2021

В палестинском анклаве в секторе Газа проживает около 2 миллионов человек. При этом для 4 тысяч из них рыбный промысел является основным источником средств к существованию.

Введение ограничений на использование прибрежных районов рыбаками уже стало привычным ответом на ракетные удары со стороны палестинцев. В течение минувшего года Тель-Авив неоднократно расширял зону промысла у сектора Газа и вновь сужал ее после аналогичных ракетных ударов.

В тех случаях, когда это не приводит к стабилизации обстановки в приграничных районах, израильское руководство идет уже на прямое военное давление. Так, 16 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на очередной обстрел нанесла авиаудар по военным объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. До этого аналогичная ситуация случилась в конце марта.

Есть также сообщения, что на фоне эскалации конфликта палестинские военизированные группировки провели на пляже в секторе Газа антиизраильские учения.

Huku mvutano wa Israeli na Wapalestina unaendelea kuongezeka, waasi wa Kipalestina wa harakati ya Al-Mujahideen wanafanya mazoezi ya kijeshi dhidi ya Israeli kwenye pwani mwa mji wa Gaza Strip. #Palestine #Israel #tensionhttps://t.co/RJBoIPs84F pic.twitter.com/eQuJaAF98U — @XHSwahili (@XHSwahili) April 26, 2021

Новое обострение совпало с волнениями в Старом городе Иерусалима. У Шхемских ворот 22 апреля состоялись массовые столкновения между проживающими там палестинцами и ультраправой еврейской молодежью. В драках на улицах пострадали не менее 32 арабов, 12 из которых были доставлены в больницу.

חייבים להעריך את היכולת של השר אוחנה ושל מפקד המחוז, דורון תורג'מן להתעלם מחצי מהאירועים שהתרחשו אתמול. https://t.co/XgN6its2KR — نير حسون Nir Hasson ניר חסון (@nirhasson) April 23, 2021

В настоящее время массовые выступления и беспорядки в Восточном Иерусалиме все еще продолжаются.

Five more Gaza rockets overnight as Jerusalem protests continue: What happened: Last night another five rockets were fired from the Gaza Strip towards Israel, as rioting also continued in Jerusalem. In the south, the Iron Dome anti-missile defence… https://t.co/H2ITrWBqjd BICOM pic.twitter.com/nMQ5ifC6mE — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) April 26, 2021

Палестино-израильский конфликт требует политического решения, однако стороны до сих пор не идут на контакт в этом вопросе. В то же время неблагоприятная гуманитарная обстановка в населенных арабским населением районах требует скорейшего решения разногласий. Военное противостояние в свою очередь становится угрозой для мирных жителей как Израиля, так и Палестины.