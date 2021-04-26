Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков подлодки Nanggala

Москва, 26 апреля. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с гибелью подводной лодки ВМС страны в Балийском море.

Телеграмму Владимира Путина президенту Индонезии опубликовали на официальном сайте Кремля. В ней глава России попросил передать "слова искреннего сочувствия и поддержки" родным и близким погибших моряков, а также всем гражданам страны.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью подводной лодки военно-морских сил Индонезии в Балийском море", — написано в послании Путина.

О пропаже подлодки стало известно, когда судно проводило учения возле индонезийского острова Бали. Позже на том месте на дне моря поисковики нашли обломки Nanggala. Все члены экипажа, 53 человека, погибли.