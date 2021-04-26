«JourФак Манукяна». Боты за Навального не вышли

Леонид Волков и Иван Жданов пафосно объявили чуть ли не финальный протест в истории. Выбрали они для этого не случайно день послания президента России Федеральному собранию. Однако с массовым протестом в итоге что-то пошло не так. Об этом в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна.

Блогеры-бузотеры, которые предпочитают отсиживаться в Европе, решили свою паству снова вывести на протест. Разумеется, послание президента России Федеральному собранию стало отличным инфоповодом. Это была такая отсылка на 2012 год, когда в день инаугурации Владимира Путина не получилось сделать свою «болотную» революцию. Похоже вся эта компания решила взять реванш, пообещав, что на улицы выйдут полмиллиона человек. Но, как выяснилось в результате слива данных с сайта, который регистрировал всех желающих помитинговать, большинство прошедших процедуру идентификации были ботами со свежими электронными адресами. А им выходить на улицы довольно затруднительно, поэтому вместо полумиллиона по всей России в митингах поучаствовали порядка 15 000 человек. Вместо тысяч, десятков и сотен тысяч на улицы выходили в некоторых городах от 6 до 59 человек. Лишь 4-5 городов смогли вывести более тысячи человек.

Блогерам в бегах такие цифры не позволяли дружно отрапортовать на Запад о победе. Однако это не помешало Волкову в эфире рассказать, что столько человек в Москве еще никогда не выходило. Однако если молодежи запудрить мозги этим горе-революционерам удастся, то старшее поколение помнит 1991 год. Тогда россияне действительно вышли на протест и можно было говорить о миллионе человек. Нынче же не удалось по количеству даже повторить то, что происходило в январе этого года. Протест очевидно сдувается, как мыльный пузырь. Алексей Навальный, который регулярно жалуется на свое драгоценное здоровье, миллионам россиян просто не интересен. Организаторы протеста из Европы наверняка получат нагоняй от своих западных кураторов. Они научились рисовать сотни тысяч протестующих в сети, но материализовать их в жизни им неподвластно. Они даже миллионы зрителей на свой канал созвать больше не в состоянии. В пиковый момент протесты на нем наблюдали 59 тысяч человек.

Федеральное агентство новостей /

А кто же из селебрити почтил вниманием этот протест? Можно было заметить Владимира Кара-Мурзу-младшего и Дмитрия Быкова. Снова наведалась в Россию Юлия Навальная, неизвестно как наведывающаяся регулярно в Германию. Опять «ногу свело» Максу Покровскому, который на пару с Оксимироном почтил своим вниманием эту тусовку. Также на мероприятии засветился брат Навального. А вот Любовь Соболь и Кира Ярмыш до митинга дойти не сумели. Причем, если Соболь в очередной раз отправилась домой, то Ярмыш традиционно отбыла на очередной административный арест. Владимир Рыжков тоже отделался легким испугом. Надо сказать, что полиция в большинстве случаев не прибегала к жестким задержаниям — это была лишь крайняя мера. Западные СМИ зря пробегали, да и иноагенты много ценного контента наснимать не сумели.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К сожалению для протестующих, тот факт, что их не задержали сразу, еще не говорит о том, что им уже ничего не грозит. Современные системы видеонаблюдения позволяют найти каждого, кто преступил закон. Серьезных штрафов им не избежать, а кто-то даже будет арестован. Стоит помнить о главном. Те, кто в январе активно проявили себя на незаконных акциях протеста и сегодня решили повторить, могут запросто стать фигурантами уголовных дел. Возможно, пара лет реального заключения отрезвит горячие головы граждан, не считающих обязательным соблюдение закона.