Богослужение в день 35-летия аварии на Чернобыльской АЭС прошло в церкви в зоне отчуждения

Чернобыль, 26 апреля. Митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Украинской православной церкви Никодим провел богослужение в день 35-летия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Божественная литургия прошла в ночь на 26 апреля в Свято-Ильинском кафедральном соборе в зоне отчуждения. Это единственный действующий храм в окрестностях станции, сообщил информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви.

«Как и каждый год, когда произошла эта страшная трагедия, мы сегодня вспоминаем о великом подвиге, о красоте человеческого героизма, которая явила себя здесь, на этой святой земле. Тут произошла катастрофа мирового значения, сегодня это история, это плач, но в первую очередь молитва – это молитва за тех, кто спас мир, кто не пожалел своей земной жизни и принес себя в определенную жертву ради ближнего своего», — отметил митрополит Никодим.

Свято-Ильинский собор появился на этом месте в XVI веке, после аварии на атомной станции церковь некоторое время не действовала. Богослужения возобновились в 2001 году.

В России 26 апреля ежегодно отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв. В этот день в 1986 году в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор.