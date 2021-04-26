Суд пока не вынес решение о приостановке деятельности ФБК

Москва, 26 апреля. Мосгорсуд опроверг сообщение о приостановке деятельности организации-иноагента ФБК1 по требованию прокуратуры.

Заявление московской прокуратуры о приостановке деятельности ФБК и ФЗПГ (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) еще не было рассмотрено Мосгорсудом. Данное решение вынесено только в отношении организации «Штабы Навального» (структура, подконтрольная ФБК, который признан НКО, выполняющим функции иностранного агента).

Ранее ФАН писал о том, что досудебная проверка по данному делу будет продолжена 29 апреля.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.