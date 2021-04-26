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Минздрав РФ назвал примерные сроки регистрации «Спутника Лайт»

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 12:33
Общество
Минздрав РФ назвал примерные сроки регистрации «Спутника Лайт»
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» запланирована на май 2021 года. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Разработчики препарата «Спутник Лайт» завершили все клинические испытания, вакцина доказала свою эффективность и безопасность по результатам исследований. Регистрация новой вакцины запланирована на майские праздники, уточнил Мурашко в комментарии журналистам.

Препарат «Спутник Лайт» разработали в российском НИЦ им. Гамалеи. В отличие от предшественника — «Спутника V» — разработка представляет собой однокомпонентный препарат. По информации ученых, этот он ориентирован на внешние рынки, в то время как в России планируется сделать акцент на применение «Спутника V».

минздрав вакцина регистрация мурашко коронавирус спутник лайт
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