Водолазы-спасатели достали труп мужчины из судоходного канала в Балакове

Саратов, 26 апреля. Правоохранители региона организовали расследование по факту обнаружения в судоходном канале тела неизвестного мужчины.

Для извлечения тела потребовалась помощь водолазов областной службы спасения, сообщили в ведомстве. Личность погибшего пока не установлена.

Спасатели передали тело утопленника прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе. Сотрудникам СК предстоит выяснить все обстоятельства гибели мужчины.

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