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Выбывший из «Маски» Стас Пьеха объяснил, почему выступал в костюме Неваляшки

Шоу-бизнес
Выбывший из «Маски» Стас Пьеха объяснил, почему выступал в костюме Неваляшки
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 апреля. Певец Стас Пьеха, скрывавшийся под костюмом Неваляшки на шоу «Маска», рассказал, почему перевоплотился именно в этого персонажа.

Внуку эстрадной исполнительницы Эдиты Пьехи удалось дойти до второго полуфинала. После вылета из «Маски» певец дал комментарий, который опубликовали на официальной странице шоу в Instagram.

«Я всегда сомневаюсь, но так как это что-то новое, сразу было понятно, что я скорее всего соглашусь на участие в «Маске». Это было интересно, с энтузиазмом», — поделился эмоциями Пьеха.

По мнению исполнителя, выступление в маске дает возможность избавиться от предвзятого отношения и раскрыться в истинной сущности. При этом певец всегда со скепсисом относился к ростовым куклам животных. Неваляшка же позволила артисту вложить в образ разные характеры.

«Если и делать что-то, то это должно быть максимально диссонансное, неожиданное, странное, такое, чтобы была возможность сыграть на контрасте. Тем более я знал, что хочу всячески опробовать и экстремальный вокал, и какие-то необычные вещи. И Неваляшка — это самый неожиданный вариант», — сказал внук Эдиты Пьехи.

Многие зрители «Маски» были разочарованы вылетом Неваляшки из проекта. По мнению поклонников, Стас Пьеха прекрасно выступал на шоу и заслуживал места в финале.

пьеха шоу маска Неваляшка
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Все новости / Шоу-бизнес / Выбывший из «Маски» Стас Пьеха объяснил, почему выступал в костюме Неваляшки
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