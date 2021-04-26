Петербургский суд запретил пять аниме-фильмов

Санкт-Петербург, 26 апреля. Красногвардейский суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в РФ несколько ссылок на аниме-фильмы. Под запрет попало пять анимационных лент.

Речь идет об аниме «Это замечательный мир», «Зомбилэнд. Сага», «Кошачий рай», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь». По словам прокурора, во время мониторинга сайтов, на которых размещены эти фильмы, была обнаружена вредоносная информация, в том числе порнографического характера. Как считает гособвинение, эта информация может нанести вред психическому здоровью детей и подростков.

Прокурор также предоставил выводы экспертов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, которые занимались анализом аниме, размещенного по ссылкам. В результате суд удовлетворил требование прокуратуры и запретил анимационные фильмы на девяти сайтах.

Московский районный суд Санкт-Петербурга ранее признал незаконной информацию на четырех страницах в интернете, на которых размещались аниме «Загадка дьявола», «Токийский гуль» и «Класс убийц». До этого Колпинский суд удовлетворил иск прокуратуры о запрете аниме «Тетрадь смерти».