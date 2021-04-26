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Фанаты припомнили Ольге Бузовой ошибки после ее урока грамотности

Шоу-бизнес
Фанаты припомнили Ольге Бузовой ошибки после ее урока грамотности
facebook.com  /  Ольга Бузова

Москва, 26 апреля. Певица Ольга Бузова решила научить поклонников грамотной речи и записала урок русского языка. Пользователи Сети подняли на смех звезду и припомнили ей собственные ошибки.

Поющая телеведущая опубликовала ролик в своем Instagram-аккаунте, который посвятила грамотной речи. В видео Бузова постоянно исправляет своего экранного бойфренда. Мужчина неправильно произносит слова. Например, он говорит «ложи», вместо глагола «клади» и ставит неправильное ударение в слове «позвонишь».

«Как говорится…ложь неприятнее всего, когда она глагол. Мои хорошие, а вам важно, чтобы ваш партнер правильно произносил слова?» — подписала ролик звезда.

Перевоплощение Бузовой в учительницу русского языка понравилось далеко не всем, сообщает «Вечерняя Москва». Они припомнили звезде, как она сама делала массу ошибок в своей речи, когда только появилась на телевидении. Пользователи Сети припомнили певице целый ряд речевых конфузов. Так, она предлагала «распотрошить мальчишек», вместо того, чтобы их «растормошить», а также призывала влюбленные пары в реалити-шоу «умять комфликт».

«Сама сколько ошибок допускала, помнишь?»;

«Она серьезно сейчас ?Когда это она начала быть умной?»;

«Мне кажется, Оля сама только ляпов делала грамматических! А теперь сама в учителя заделалась! Смехотворно!» — возмутились пользователи.

Не только Бузова решила взяться за образование россиян. Так, еще одна звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня прочитала на английском языке текст «Тотального диктанта», который прошел в Москве. Выполнить свою миссию ей пришлось при полном аншлаге.

русский язык бузова дом-2 певица
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