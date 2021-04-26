Сентиментальный лидер The Hatters Юрий Музыченко призвал сестер Вачовски ждать его

Известный российский музыкант и видеоблогер Юрий Музыченко неожиданно узнал, что генетически у него нет таланта к пению, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Лидер и один из основателей группы The Hatters пришел в гости к Лолите Милявской, ведущей «ДНК-шоу», и выяснил немало интересного о себе.

Например, то, что генетическая экспертиза не выявила у 33-летнего уроженца Гатчины, что в Ленинградской области, таланта к пению, о чем ему Милявская первым делом и сообщила.

«Я не талантливый скрипач, я талантливый музыкант, — сказал Музыченко. — Но, конечно, слышать это обидно. Мама и папа бы не согласились. Кстати, папа так хорошо пел! А он жил в послевоенное время, и его старшие братья и сестра заставляли ходить по домам, заводам».

По словам музыканта, его отец пел женщинам военные песни — а они в ответ за это давали ему конфеты.

«Но он так не хотел этого делать и стыдился, что ел снег постоянно — чтобы горло заболело, и он не мог петь», — признался Юрий.

Кроме того, Лолита рассказала ему, почему он излишне сентиментален и капризен. Оказалось, что у музыканта повышено количество… женских гормонов.

«Я очень сентиментален и категорически капризен! — заявил гость шоу. — Я могу реветь по десять раз за фильм! На меня могут подействовать музыка, картинки, актерская игра».

Pr Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

На что Милявская тут же сказала, что знает, почему Музыченко все очень близко принимает к сердцу.

«У тебя интересная особенность: повышено количество эстрадиола, женского полового гормона, — пояснила она. — Рано или поздно это может привести к уменьшению мужественности».

Музыченко на это вскричал: «Сестры Вачовски (знаменитые американские режиссеры, поменявшие пол. — Прим. ФАН), ждите меня! Но я не до конца понимаю. Уменьшение мужественности — это какого плана?»

«Тебе может грозить и пивной животик, и слезливость», — предупредила Лолита.

Кроме того, она рассказала и о генетическом опасном пристрастии Юрия к спиртному.

«Генетики считают, что у тебя активны несколько генов алкоголизма, — отметила Милявская. — Ты более устойчив к алкоголю, поэтому можешь выпить больше других. Это ведет к зависимости. Тебе просто надо держать себя в руках!»

Музыченко отреагировал на это восклицанием: «Так просто! Просто держать в руках!»

«Когда я начинаю выпивать и не могу остановиться, люди, которые пытаются меня удержать, меня начинают раздражать, — добавил он. — Но жена меня может остановить. А вообще я не умею останавливаться в алкоголе. Я всегда так — гулять так гулять!»

Pr Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Юрий Музыченко известен, в первую очередь, тем, что в 2016 году создал в Санкт-Петербурге фолк-рок-группу The Hatters (на русском языке — «Шляпники»).

Также он в прошлом году должен был представлять нашу страну на юбилейном, 65-м по счету, вокальном конкурсе песни «Евровидение» в голландском городе Роттердаме, войдя в расширенный состав панк-поп-рейв-группы Little Big.

Но в 2020-м это мероприятие, как известно, не состоялось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В том же году песня коллектива The Hatters под названием «Последний герой» стала саундтреком к новому сезону реалити-шоу «Последний герой», который показывает телеканал ТВ-3.

Ранее на программе «ДНК-шоу» побывала актриса и продюсер Наталья Еприкян.