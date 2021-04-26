Убийство Деби: кому выгодна дестабилизация Чада

Представитель армии Чада генерал Азем Бермандоа Агуна 20 апреля 2021 года подтвердил сообщения о смерти президента Идриса Деби. Последний правил страной на протяжении трех десятилетий и погиб спустя сутки после переизбрания на новый срок.

Лидера ранили на передовой члены военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Он скончался вскоре после госпитализации, а руководство страной на срок в 18 месяцев передали переходному военному совету, который возглавил сын Деби Махамат.

Аналитики опасаются дестабилизации ситуации после гибели президента. Экс-лидер полностью контролировал территории своей страны. А его преемник пока не проявил себя и не обладает авторитетом отца, что чревато усилением позиций боевиков как в Чаде, так и в соседних с ним государствах.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как смерть Идриса Деби может повлиять на обстановку в регионе и кому мешал чадский президент.

Они пришли из Ливии

И без того непростая ситуация накануне президентских выборов в республике заметно обострилась непосредственно в день голосования. Причиной послужило наступление отрядов военно-политической группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». Традиционно целью нападавших стала столица страны Нджамена.

Правительственным силам удалось отразить атаку и обеспечить безопасность избирательного процесса. Однако вскоре конфликт вновь перерос в активную фазу, и уже 16–17 апреля в Чаде начались ожесточенные боевые действия.

Спустя несколько дней, 19 апреля, Конституционный суд объявил итоги голосования. Победил Идрис Деби. Вновь избранный президент отправился на передовую, чтобы поддержать войска.

Global Look Press / Panoramic

Это решение стало для маршала фатальным. Он получил тяжелое ранение. Деби эвакуировали в Нджамену. Во вторник, 20 апреля, чадский лидер скончался в столичном госпитале.

По данным СМИ, отряды «Фронта перемен и согласия в Чаде» укрывались и наращивали силы для наступления на Нджамену в Ливии. Граница между государствами охраняется слабо, и после революции 2011 года, в результате которой свергли и убили Муаммара Каддафи, чадские боевики регулярно проникали в соседнюю страну, чтобы избежать атак армии и подготовиться к новому наступлению.

Кроме того, гражданская война и последовавший за ней кризис в Ливии стали для оппозиционных сил источником доходов и оружия. В ООН неоднократно заявляли об участии чадских наемников в боях на территории североафриканской страны.

Что касается «Фронта перемен и согласия в Чаде», в письме экспертной группы по Ливии Совету Безопасности, опубликованном в марте 2021 года, говорится, что повстанцы во главе с Махди Али Махаматом присутствовали на юге североафриканского государства, защищая военные и некоторые нефтяные объекты. Речь в том числе шла об авиабазах Аль-Джуфра и Таманхинт. Последняя расположена неподалеку от города Сабха.

Иностранные кураторы

Нестабильная политическая обстановка в Ливии, сохранявшаяся в течение десяти лет впоследствии военной операции НАТО, сделала страну уязвимой перед вмешательством зарубежных акторов. Постоянное присутствие в североафриканском государстве приписывают Турции, Франции, ОАЭ и США. Последние сыграли главную роль в разрушении инфраструктуры державы и убийстве ее лидера — полковника Каддафи.

ОАЭ, в частности, неоднократно обвинялись в нарушении оружейного эмбарго ООН против Ливии. По данным СМИ, доступ к военной технике, стрелковому оружию и боеприпасам эмиратов получали и чадские повстанцы. Передача осуществлялась на ранее упомянутых авиабазах. Информацию подтверждают также эксперты ООН. Они указали на наличие у «Фронта перемен и согласия в Чаде» по меньшей мере 400–450 автомобилей с тяжелым вооружением из ОАЭ.

Журналисты предположили, что эмираты поддержали чадскую военно-политическую группировку после того, как Нджамена начала сближаться с Дохой. Катар способствовал переговорам между швейцарской сырьевой фирмой Glencore и Чадом по поводу его долга в размере 1,2 млрд евро (1,4 млрд долларов. — прим.ФАН), что привело к пересмотру условий в пользу африканской страны.

Европейское издание Eureporter со ссылкой на источники сообщило, что на Таманхинте в настоящее время также присутствуют дислоцированные французские силы, которые занимаются восстановлением базы. Журналисты приводят в качестве доказательства спутниковые снимки. На одном из них, сделанном в январе 2021 года, можно наблюдать процесс разгрузки самолета. На парковке также есть вертолет.

Федеральное агентство новостей /

На другом фото, датированном 4 февраля этого года, наблюдаются семь военных пикапов, предположительно, с крупнокалиберными пулеметами.

Федеральное агентство новостей /

Федеральное агентство новостей /

Информацию источников о причастности Парижа к боевому оснащению террористов подтверждает нетипичное для давнего союзника Идриса Деби безучастие. Во время прошлых походов оппозиционных сил на Нджамену французы применяли боевую авиацию, чтобы ликвидировать угрозу правлению президента Чада. Однако в этот раз в Елисейском дворце предпочли не вмешиваться, ограничившись предоставлением разведданных.

В результате рассчитывавшая на помощь Франции армия оказалась не готова к отражению масштабного наступления. Во многом это повлияло на решение Деби отправиться к войскам и поддержать защитников республики, ведущих тяжелые бои с неожиданно серьезным противником.

Политика Франции

Участие Парижа в убийстве чадского лидера, на первый взгляд, довольно нелогичное, однако оно имеет объяснение. Франция неоднократно поступала подобным образом. Подтверждением тому являются истории нескольких президентов ЦАР, которым бывший колонизатор сначала помогал добиться власти, а затем поддерживал вооруженные перевороты.

Свержению лидеров, к слову, часто способствовал покойный Идрис Деби. Чадские боевики составляли костяк тех сил, которые захватывали президентский дворец. Таким образом сместили первого и последнего императора республики Жана Беделя Бокассу. Обвинял европейскую страну в организации переворота и пятый президент ЦАР Анж-Феликс Патассе, а также его преемник Франсуа Бозизе.

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Все трое длительное время пользовались поддержкой Елисейского дворца. Однако ряд самостоятельных действий в периоды правления, которые противоречили интересам Парижа, приводили политиков к скорому смещению с должности.

Согласно данным некоторых СМИ, Идрис Деби в последние годы жизни также начал предпринимать некоторые действия, которые могли не понравиться французам. В частности, сближение с Москвой. В марте 2018 года делегация российских бизнесменов отправилась в Нджамену, объявив об инвестициях в размере 7,5 млрд евро, касающихся в том числе строительства международного аэропорта, нефтеперерабатывающего завода и солнечной электростанции. А в ноябре 2020 года Чад и Россия начали переговоры по соглашению о сотрудничестве в судебной сфере с целью укрепления и дальнейшей диверсификации двусторонних отношений между государствами.

Укрепляющееся партнерство африканских стран с РФ длительное время беспокоит Запад. Тем более Франция уже столкнулась с невозможностью продолжать теневое управление Центральноафриканской Республикой, которая с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера наладила сотрудничество с Москвой, повысила квалификацию вооруженных сил благодаря помощи российских инструкторов и начала возвращать контроль над территориями страны. Париж лишился крупных финансовых активов, а в случае сближения Деби с Кремлем рисковал потерять военную базу.

По мнению некоторых журналистов, присутствие президента Эммануэля Макрона на похоронах экс-лидера Чада могло стать демонстрацией силы новому руководству. Он напомнил, какие средства готов использовать Париж для удержания влияния.

Последствия для региона

Однако Франция и ОАЭ — не единственные интересанты гибели Деби. Развернувшаяся в Чаде обстановка также совпадает с политикой Соединенных Штатов Америки. Более того, они обладали необходимыми для реализации трагедии инструментами.

В прошлом году эксперты ООН в докладе для Совета Безопасности говорили о переброске оружия в Ливию основателем печально известной частной военной компании Blackwater Эриком Принсом. Его самолет фиксировали на авиабазе Аль-Джуфра, где, по данным авторов документа, американские специалисты обучали чадских наемников. Таким образом, три мировые державы создали мощную, хорошо оснащенную дестабилизирующую силу под прикрытием ливийского конфликта.

Кризис в Чаде позволит укрепить хаос во всем регионе, облегчит движение вооруженных группировок из африканской страны для шантажа других государств. В свою очередь Вашингтон сможет воспользоваться ситуацией и расширить военное присутствие на континенте. Ранее южноафриканское издание Mail&Guardian, ссылаясь на полученные документы Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM), рассказало об амбициозном долгосрочном проекте по развертыванию сети военных баз и опорных пунктов по всей Африке.

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Штаты уже продемонстрировали намерение разместить контингент в Судане, который в начале 2021 года исключили из списка государств-спонсоров терроризма. Сразу после подписания указа в восточноафриканскую страну направилась делегация AFRICOM, а затем в Порт-Судан вошли три американских военных корабля.

Интерес Вашингтона к Ливии также известен давно. Военную агрессию НАТО в отношении государства спровоцировало, в частности, нежелание Муаммара Каддафи вести угодную американцам политику, а также его решение отказаться от баз США на ливийской территории. Ситуация в стране постепенно налаживается, однако еще далека от стабильности. События в Чаде могут повернуть процесс урегулирования вспять и сорвать запланированные на 24 декабря этого года выборы.

Угроза безопасности региону со стороны чадских боевых отрядов, подкрепленная активностью экстремистских группировок в Сахеле, является благодатной почвой для развертывания западных сил под прикрытием борьбы с терроризмом и стремлением стабилизировать ситуацию. При этом иностранные акторы получат полный контроль над нефтяными полями и месторождениями полезных ископаемых. Подобная стратегия использовалась Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, где американские военные присутствуют с начала века. В настоящее время наблюдается та же история, только декорации сменились.