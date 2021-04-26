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Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 13:23
Экономика
Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Черное золото на 26 апреля остается без особых изменений, отмечают специалисты. Сейчас нефть остановилась на отметке 65,40.

«На этой неделе нефть должна подрастать, поскольку спрос так или иначе восстанавливается. Очередные рекорды в Индии по заражениям, действующее чрезвычайное положение в японских городах Токио и Осака — все это останавливает потенциальный рост, поэтому нефть пока немного застыла.

Сегодня намечено заседание технического комитета ОПЕК, на котором оценят состояние рынка, дадут краткий отчет без рекомендаций. Завтра — заседание мониторингового комитета, а 28 апреля пройдет встреча ОПЕК+», — сообщили эксперты.

На предстоящую неделю торгов прогноз такой: нефть пока остается на отметке 65-70 долларов за баррель. Технически может дойти сначала до 63, а затем до 60, но это будет зависеть от развития ситуации с пандемией, поделились данными аналитики.

Золото

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Золото приостановило свои попытки пробить 1800 долларов. 23 апреля утром оно резко снизилось до уровня 1792 долл. за унцию, во второй половине дня снизилось до 1770, рассказали эксперты. Сейчас золото торгуется на уровне 1775–1776.

«В пятницу, 23 апреля, в США вышли хорошие показатели индекса деловой активности, продажи нового жилья тоже превысили ожидания, это говорит о восстановлении американской экономики, также у них идет активное восстановление рынка труда. Доллар продолжает слабеть, но золото пока на это не реагирует. Пока повышательный индекс у золота не меняется».

По прогнозам ФБА «Экономика сегодня», золото может дойти максимум до отметки 1860 долл., но пока его задача пробить отметку 1800.

«Пока доллар снижается, шансы на то, что золото подрастет, вполне осязаемые», — добавили специалисты.

Рубль

Аналитики спрогнозировали дальнейшее укрепление рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Аналитики заявили, что на предстоящей неделе рубль продолжит укрепляться. Этому способствовало решение ЦБ 23 апреля повысит ключевую ставку на полпроцента, считают эксперты.

«Сейчас рубль торгуется примерно на том же уровне, что и 23 апреля — на отметке 74,8. На этой неделе у нас пик налогового периода, поэтому вполне возможно, что рубль разовьется до уровня 73,70–74. Если не будет никаких негативных геополитических новостей, то рубль продолжит укрепляться», — сообщили специалисты.

Помимо решения ЦБ, встреча президентов России и США, которая может состояться в июне-июле, также станет позитивным импульсом для рубля, подытожили аналитики.

нефть золото рубль рынки
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