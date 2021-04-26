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Врач покойной Юлии Началовой высказался о страшном диагнозе бывшей жены Аршавина

Шоу-бизнес
Врач покойной Юлии Началовой высказался о страшном диагнозе бывшей жены Аршавина
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov / @arshavina_alisia__mb

Москва, 26 апреля. Врач покойной певицы Юлии Началовой Василий Шуров прокомментировал случай тяжелобольной бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Экс-супруга спортсмена уже несколько месяцев борется с аутоиммунным некрозом, разрушающим ткани лица. Казьмина успела побывать в коме и пережила перитонит. Ситуацию бывшей жены футболиста сравнивают со случаем Началовой, тоже страдавшей от аутоиммунного заболевания.

«Истории очень похожи», — согласился врач покойной певицы.

По словам Шурова, сходство случаев заключается в неадекватном поведении спортсменов, не протянувших руку помощи во время беды. Медик имел в виду Андрея Аршавина и, скорее всего, экс-возлюбленного Началовой, хоккеиста Александра Фролова, который до сих пор требует с родных покойной певицы деньги со своей доли в ее квартире.

«И очень неудачно пошло это заболевание, когда вначале язва, потом это переходит в перитонит, потом в сепсис. То есть, болячка развивалась по принципу наибольших осложнений. Эти перитонеальные сепсисы — это более 50% смертности даже при современном уровне лечения», — высказался о страшном диагнозе Казьминой Шуров в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на канале «Россия-1».

Врач Началовой назвал спасение бывшей жены футболиста чудом и похвалил работавших с ней медиков. После слов Шурова Казьмина не смогла сдержать слез. По словам медика, ей предстоит тяжелейшая реабилитация.

Экс-супруга футболиста считает, что кто-то мог навести на нее порчу. Как утверждает ясновидящая Тамара Ханум, Казьмина сама накликала беду, использовав кладбищенский приворот, чтобы увести Аршавина из семьи.

аршавин казьмина началова
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