Есть ли шанс у конструктивной оппозиции? Колонка Сергея Малинковича

Начиная с 1991 года, то есть со старшего школьного возраста, я нахожусь в непрерывной оппозиции к любой российской власти. Не нравится мне, что мы больше не советская и не социалистическая страна. И таких людей, как я, немало.

Несмотря на свою приверженность ценностям Октябрьской революции, я должен признать, что сожалею и о насилии, имевшем место в революционные годы, и о Гражданской войне, и о некоторых событиях, случившихся в стране в 30-50-е годы. Почему же большевики действовали столь жестко в отношении своих оппонентов? Они чувствовали свою историческую правоту и поддержку большинства населения. А что же оппоненты? Были ли они конструктивны? Скажем, Викжель — железнодорожный профсоюз, пытавшийся диктовать ультиматумы правительству Владимира Ленина сразу после революции. Среди требований Викжеля было — в любом новом правительстве, пусть даже с участием большевиков, Ленина и Льва Троцкого быть не должно. А ведь это были де-факто уже руководители республики. Выполнимы ли подобные ультиматумы?

ТАСС / Фотохроника ТАСС

Сотрудничающей оппозицией считали себя и левые эсеры, ведь первое советское правительство было двухпартийным. Но эта конструктивная оппозиция решила из-за полемики с правящей партией по вопросу мирного договора с Германией поднять мятеж, арестовать Ленина и Якова Свердлова (главу парламента), убила немецкого посла и блокировала главу госбезопасности Феликса Дзержинского в своем офисе. Такой вот конструктив… После этого, как известно, в РСФСР установилась де-факто однопартийная система. Вот и сегодня, будучи сторонником совсем иного социально-экономического курса, чем проводит действующая власть, и сторонником совсем иных ценностей, я все же настаиваю на конструктивном характере оппозиции и осуждаю любой политический экстремизм. Кроме того, позиционирование иных политических сил как радикальной оппозиции по отношению к действующей власти не выдерживает критики.

Чем отличается экономическая политика современной власти, делающая ставку на стимулирование крупного бизнеса, на свободу предпринимательства, на всемерное поощрение продаж и перепродаж разного рода товаров и услуг, на раздолье коммерческих банков, от политики какой-либо партии правой оппозиции, будь последняя у власти? Ничем. Высшие государственные чиновники РФ всячески подчеркивают свое уважение к таким фигурам, как Борис Ельцин, Александр Солженицын, Анатолий Собчак, Андрей Сахаров. Но ведь это культовые фигуры и для последователей Бориса Немцова, Анатолия Чубайса, Григория Явлинского, Егора Гайдара, Ксении Собчак, Михаила Касьянова, Гарри Каспарова, Николая Рыжкова, Николая Сванидзе и других. Чем же тогда недовольны оппоненты справа? Лишь тем, что бизнес и власть не в их руках?

Другое дело — мы, оппоненты слева. Нас лишили советской социально-экономической модели, праздника 7 ноября, мы не можем согласиться с драпировкой Мавзолея в дни государственных праздников и с более чем резкой критикой Ленина государственными СМИ. Мы — проигравшая в 1991 году сторона. Вместе с нами, по-нашему мнению, проиграл народ. Но и в политике сегодняшней власти есть вещи, которые стоит оценить. Уже многие годы прекращена — явно с подачи из Кремля — оскорбительная и примитивная антисталинская пропаганда, советскую историю и культуру нам пытаются представить как часть неделимой истории страны, а антикоммунистические заявления в коридорах власти чередуются с примирительными жестами в адрес левых сил. Если говорить о внешней политике, то вряд ли коммунисты (к какой бы партии они не принадлежали) проводили бы, находясь у власти, принципиально иную линию. Столкновения интересов с США и Европой не избежать, сотрудничества со странами Латинской Америки, Азии и Африки — тоже. Социалистическая Куба, например, — один из главных партнеров РФ в мире, как было и в старые добрые времена. Можно спорить о том, насколько эффективно, оперативно и умело действует ведомство Сергея Лаврова, но с позиций любого разумного гражданина сам вектор нашей внешней политики трудно оспорить.

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Вообще же, надо только радоваться, когда мы видим, что по многим вопросам в обществе и среди политических сил давно установлен консенсус. Он касается внешнеполитических интересов страны, уважения к истории Отечества, согласия с особой ролью Победы советского народа в Великой Отечественной войне в нашем сознании и т. д. В этих вопросах коммунисты не станут спорить с единороссами, жириновцами или эсерами, да и среди сторонников системных либеральных сил найдется немало здравых людей. Гораздо более острыми, разделяющими различные политические силы между собой, являются проблемы пенсионной реформы, организации выборов в стране, борьбы с коррупцией, прав на проведение публичных мероприятий. На мой взгляд, разрешать конфликты вокруг этих важных вопросов можно путем организации широкого обсуждения, круглых столов, консультаций, поиска компромиссных решений, которые удовлетворили бы требования населения и устроили бы всех соперников на политическом поле. Вряд ли к такому обсуждению логично допускать политические силы, которые находятся под контролем иностранных лидеров, как это было очевидно всем, когда Ангела Меркель патронировала пребывание осужденного ныне деятеля в Германии.

Мне не нравится превышение полицией разумных мер реагирования на несанкционированные митинги, но мы видим, что за рубежом аналогичные акции также разгоняются с завидной регулярностью. Чем мы тогда хуже или чем они лучше? Зачем все время кивать тогда на Европу, на США, где вообще творится полный дурдом и две ранее системные партии разорвали страну в клочья?! Кроме того, стоит напомнить, что на акциях левопатриотических сил, даже если возникают трения с полицией, никто не нападал на правоохранителей. Значит, дело зачастую в самих организаторах акций, в их идентификации. Да и куда могли бы привести непрерывно ревущие улицы?! Вспоминается Украина. Я, конечно, на стороне разумных сил в конфликте 2014 года. На стороне Виктора Януковича и его союзников. Но не могу взять в толк, как все же можно было довести до гражданской войны из-за вопроса о том, на каком из двух общедоступных языков говорить, чьими именами называть улицы и какие праздники праздновать? Гражданское противостояние из-за этих разломов могло и должно было быть резонансным, но совсем не обязательно кровавым, силовым.

Невские Новости / Степан Яцко

Не могу представить себе, чтобы в России мы ссорились из-за таких вещей, из-за того, кто нам больше нравится, белые или красные, ведь все-таки речь идет о событиях прошлого века. Даже из-за оценки воссоединения Крыма большинство российского общества, к которому, слава богу, принадлежу и я, не требует уничтожить или лишить любых прав антикрымское меньшинство. Вспоминаю, как в 2014-2015 годах мы, левые, требовали арестовать всякого политика, кто публично не одобрял воссоединения или не поддерживал сражающийся в Донбассе. Сегодня так мало тех, кто поставит вопрос даже среди коммунистов. Накал полемики спал, потому что российский Крым стал универсальной реальностью. Что касается Донбасса, то мы, коммунисты, требуем признать независимость ДНР и ЛНР, власть же не хочет пока торопить события, но и мы, и власть солидарны в признании права за Новороссией самой определять свою судьбу, в необходимости защитить соседей от бандеровцев. Ну, а либералы пусть бухтят, раз совесть позволяет. Потерпим. Но это, выражаясь словами Александра Пушкина, должен быть спор славян между собою. Когда же в дело вмешиваются иностранные агенты (действительные, а не мнимые), это неприемлемо для любых ответственных политических сил. И вот тут государство при поддержке всех системных партий должно давать сдачу!

Но нельзя допускать, чтобы при этом страдала разумная оппозиция. А то к моим знакомым за то, что они отметили в ковидный год 1 Мая, теперь постоянно ходят участковые и просят подписаться, что те не пойдут на либеральные митинги. А мои товарищи если бы туда пошли, то всех бы либералов там побили и оставили бы полицию в этом смысле без работы. Зачем мешать всех в одну кучу? Это же просто глупо и непрофессионально!

И еще о конструктиве. 20 лет я был депутатом в муниципалитете «Смольнинское». Всегда был там оппонентом власти и особой любовью районной администрации не пользовался. Но и я, и возглавляемая мной коммунистическая депутатская группа, всегда могли прийти на беседу в территориальное управление по интересующему нас вопросу. Мы редко голосовали против проекта бюджета, так как не хотели оставлять 100-тысячный округ без социальных программ и благоустройства. В муниципалитете мы спорили с единороссами о формате газонов, о темпе замены подъездов, о тематике муниципальных праздников, а не об Украине, действиях главы государства или названиях улиц округа. О большой политике говорили только после окончания заседаний, за рюмкой чая. В последний раз я уже не баллотировался, работал в Москве. И вот недавно поинтересовался, как дела в некогда родном округе. Теперь в совете уже полтора года заседают яблочники и какие-то полунавальнисты. За это время они так и не приняли муниципальный бюджет, не избрали председателя и ничем не помогли людям. Зато хотят переименовать десять советских улиц, они сняли портрет Владимира Путина. Думаю, глядя на подобную «оппозицию», эти снятые портреты простые люди скоро начнут вывешивать у себя дома.

А я смотрю на портрет Ильича и с ностальгией вспоминаю, как матрос Железняк по его приказу разогнал учредительное собрание, состоящее из таких же болтунов и импотентов, как горе-западники из МО «Смольнинское» и им подобные.